В Смоленске обсудили развитие экспорта ЦФО

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Окружное совещание по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" прошло 11 сентября в Смоленске, основные темы встречи — внедрение Регионального экспортного стандарта, достижение национальной цели по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта и другие актуальные вопросы поддержки экспортеров, сообщаетесь Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Совещание собрало свыше 100 участников, в их числе — представители Минпромторга и Минсельхоза, органов исполнительной власти всех 18 субъектов ЦФО, а также Российского экспортного центра, центров поддержки экспорта и предпринимательского сообщества округа. Участники подвели промежуточные итоги реализации национального проекта в регионе, обсудили новые инструменты создания условий для развития экспорта, обменялись опытом и определили приоритеты дальнейшей работы по расширению несырьевого неэнергетического экспорта", - говорится в сообщении.Одним из ключевых инструментов поддержки региональных экспортеров является Региональный экспортный стандарт — набор из 15 взаимосвязанных инструментов, разработанный РЭЦ. Его внедрение создает в регионах необходимые условия для развития экспорта, способствует достижению национальной цели по увеличению экспорта и влияет на позиции субъектов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата."Смоленская область одной из первых стала участницей пилотного внедрения Регионального экспортного стандарта. Мы приступили к этой работе в 2019 году, что помогло создать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта в регионе. Сегодня экспорт смоленской продукции на зарубежные рынки охватывает 90 товарных групп, и за первое полугодие 2025 года он вырос на рекордные 11% с 2022 года. При этом мы не только активно развиваем международные отношения с Белоруссией, Египтом, Индией, Казахстаном, Китаем, Турцией и Узбекистаном, но и постоянно расширяем географию поставок: в этом году вышли на рынок Бангладеш", — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.На сегодняшний день лидерами по внедрению стандарта стали Тульская область и Москва (по 12 инструментов РЭС), Смоленская область (11 инструментов), Рязанская, Московская, Брянская области (9 инструментов). Орловская, Калужская, Ивановская области уже внедрили по 8 инструментов, а остальные регионы округа — по 7."В последние годы регионы ЦФО демонстрируют стабильный рост несырьевого неэнергетического экспорта. Так, в 2024 году экспорт Смоленской области, почти полностью состоящий из несырьевой неэнергетической продукции, увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом. При этом экспорт в сферах фармацевтики, парфюмерии, косметики, пищевой и перерабатывающей промышленности вырос почти в полтора раза. Говоря о ЦФО в целом, последние годы субъекты округа показывают стабильный ежегодный прирост ННЭ. Это, прежде всего, значительный вклад в достижение национальной экспортной цели, поставленной перед нами Президентом", — сообщила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.С 2026 года в ЦФО начнется внедрение обновленного Регионального экспортного стандарта, в который будут включены новые инструменты — от цифровизации услуг до расширенных мер господдержки для бизнеса.Также на окружном совещании был представлен Цифровой стандарт РЭЦ, который направлен на предоставление региональных услуг и мер поддержки в области экспорта. Этот стандарт обеспечит переход к полностью электронному взаимодействию между государственными органами и бизнесом. Цифровой стандарт устанавливает ясные требования к автоматизированным процессам, что упростит доступ экспортеров к услугам, снизив бюрократические преграды и ускорив процедуры.Одним из элементов внедрения Цифрового стандарта стало развитие функциональности информационной системы "Одно окно" на платформе "Мой экспорт". Теперь региональные органы могут использовать ее ресурсы для оказания услуг в сфере внешнеторговой деятельности в электронном виде.В текущем году в проекте участвуют 14 регионов страны, в числе и субъекты Центрального федерального округа — Владимирская, Курская и Ярославская области, а также город Москва.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

