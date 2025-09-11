Рейтинг@Mail.ru
Голикова призвала СМИ не транслировать антисемейные ценности - РИА Новости, 11.09.2025
20:21 11.09.2025
Голикова призвала СМИ не транслировать антисемейные ценности
Голикова призвала СМИ не транслировать антисемейные ценности
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к средствам массовой информации с просьбой не транслировать антисемейные ценности и бездетный образ жизни. РИА Новости, 11.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к средствам массовой информации с просьбой не транслировать антисемейные ценности и бездетный образ жизни. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. "Большая просьба: средства массовой информации, не надо транслировать антисемейные ценности, не надо популяризировать бездетный образ жизни, не надо искажать традиционные семейные роли и формировать неправильное представление о браке", - сказала Голикова на сессии "В центре внимания - семья. Как культура и медиа могут помочь решить демографический вопрос" в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Голикова отметила, что если государство и медиа будут вести совместную работу по борьбе с проблемами демографии, то ситуация обязательно изменится в лучшую сторону, будет ещё больший положительный результат. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
Голикова призвала СМИ не транслировать антисемейные ценности

Татьяна Голикова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к средствам массовой информации с просьбой не транслировать антисемейные ценности и бездетный образ жизни.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
"Большая просьба: средства массовой информации, не надо транслировать антисемейные ценности, не надо популяризировать бездетный образ жизни, не надо искажать традиционные семейные роли и формировать неправильное представление о браке", - сказала Голикова на сессии "В центре внимания - семья. Как культура и медиа могут помочь решить демографический вопрос" в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
Голикова отметила, что если государство и медиа будут вести совместную работу по борьбе с проблемами демографии, то ситуация обязательно изменится в лучшую сторону, будет ещё больший положительный результат.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Путин назвал поддержку многодетной семьи приоритетом
