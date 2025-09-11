https://ria.ru/20250911/rossiya-2041308873.html
Голикова призвала СМИ не транслировать антисемейные ценности
Голикова призвала СМИ не транслировать антисемейные ценности - РИА Новости, 11.09.2025
Голикова призвала СМИ не транслировать антисемейные ценности
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к средствам массовой информации с просьбой не транслировать антисемейные ценности и бездетный образ жизни. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T20:21:00+03:00
2025-09-11T20:21:00+03:00
2025-09-11T20:21:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564203074_0:62:3000:1750_1920x0_80_0_0_7c3125ebe9afc76bacdbd4668aed9966.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к средствам массовой информации с просьбой не транслировать антисемейные ценности и бездетный образ жизни. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. "Большая просьба: средства массовой информации, не надо транслировать антисемейные ценности, не надо популяризировать бездетный образ жизни, не надо искажать традиционные семейные роли и формировать неправильное представление о браке", - сказала Голикова на сессии "В центре внимания - семья. Как культура и медиа могут помочь решить демографический вопрос" в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Голикова отметила, что если государство и медиа будут вести совместную работу по борьбе с проблемами демографии, то ситуация обязательно изменится в лучшую сторону, будет ещё больший положительный результат. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
https://ria.ru/20250708/putin-2027941166.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564203074_165:0:2848:2012_1920x0_80_0_0_7834677535264b37351cad273e1be5a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова призвала СМИ не транслировать антисемейные ценности
Голикова призвала медиа не транслировать антисемейные ценности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к средствам массовой информации с просьбой не транслировать антисемейные ценности и бездетный образ жизни.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
"Большая просьба: средства массовой информации, не надо транслировать антисемейные ценности, не надо популяризировать бездетный образ жизни, не надо искажать традиционные семейные роли и формировать неправильное представление о браке", - сказала Голикова
на сессии "В центре внимания - семья. Как культура и медиа могут помочь решить демографический вопрос" в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
Голикова отметила, что если государство и медиа будут вести совместную работу по борьбе с проблемами демографии, то ситуация обязательно изменится в лучшую сторону, будет ещё больший положительный результат.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".