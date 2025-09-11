Рейтинг@Mail.ru
Жителя Ульяновска арестовали по подозрению в сборе средств для террористов - РИА Новости, 11.09.2025
16:41 11.09.2025
Жителя Ульяновска арестовали по подозрению в сборе средств для террористов
Жителя Ульяновска арестовали по подозрению в сборе средств для террористов
САМАРА, 11 сен - РИА Новости. Жителя Ульяновска арестовали по подозрению в сборе средств для террористических организаций через Telegram-канал, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ульяновской области.
"УФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Ульяновска, 2005 года рождения, причастного к содействию террористической деятельности в форме организации финансирования терроризма", - говорится в сообщении.
При оперативно-розыскных мероприятиях было установлено, что с августа 2024 года по апрель 2025 года фигурант, являясь администратором Telegram-канала, разместил посты для сбора денег для обеспечения деятельности участников террористических организаций, запрещенных на территории России.
"Следственным отделом УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме организации финансирования терроризма), максимальное наказание за которое составляет вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении областного УФСБ России.
Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы и установление всех обстоятельств преступления.
Жителя КБР заподозрили в передаче террористам почти двух миллионов рублей
24 февраля, 09:50
