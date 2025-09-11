https://ria.ru/20250911/rossiya-2041241517.html

Обвиняемый в убийстве ребенка на Урале 26 лет назад останется под стражей

Обвиняемый в убийстве ребенка на Урале 26 лет назад останется под стражей - РИА Новости, 11.09.2025

Обвиняемый в убийстве ребенка на Урале 26 лет назад останется под стражей

Игорь Рухлов из Первоуральска Свердловской области, обвиняемый в убийстве ребенка, совершенном 26 лет назад, не смог обжаловать решение суда об избрании ему... РИА Новости, 11.09.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Игорь Рухлов из Первоуральска Свердловской области, обвиняемый в убийстве ребенка, совершенном 26 лет назад, не смог обжаловать решение суда об избрании ему меры пресечения, он останется под стражей до октября, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. "Адвокатом обвиняемого была подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд. Свердловский областной суд рассмотрел в закрытом судебном заседании судебный материал и оставил решение суда первой инстанции без изменений. Рухлов пробудет под стражей по 11 октября 2025 года включительно", - говорится в сообщении. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Рухлова 22 августа. Следствие вменяет ему убийство, сопряженное с похищением. По данным СК, вечером 7 августа 1999 года в Талицком районе фигурант похитил и убил 9-летнюю девочку – свидетеля, ранее давшую показания по уголовному делу об убийстве, в котором обвинялись двое его друзей. Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых отмечал, что фигурант до его задержания работал фальцовщиком на частном предприятии в Первоуральске, обзавелся семьей, детьми и наверняка даже не помышлял о том, что спустя 26 лет после убийства ребенка будет задержан и привлечен к уголовной ответственности.

