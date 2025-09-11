Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" возобновит международные полеты из Краснодара
11.09.2025
"Аэрофлот" возобновит международные полеты из Краснодара
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с конца сентября возобновит международные полеты из Краснодара, рейсы будут выполняться в Ереван, Стамбул и Дубай, сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Александровский. "К концу месяца восстановим международную программу полетов из Краснодара: будем выполнять рейсы в Ереван, Стамбул, Дубай (аэропорт Аль-Мактум)", - сообщил он.
"Аэрофлот" возобновит международные полеты из Краснодара

© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО «Аэрофлот»Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО «Аэрофлот»
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с конца сентября возобновит международные полеты из Краснодара, рейсы будут выполняться в Ереван, Стамбул и Дубай, сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Александровский.
"К концу месяца восстановим международную программу полетов из Краснодара: будем выполнять рейсы в Ереван, Стамбул, Дубай (аэропорт Аль-Мактум)", - сообщил он.
