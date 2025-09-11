https://ria.ru/20250911/rossiya-2041240283.html

"Аэрофлот" возобновит международные полеты из Краснодара

2025-09-11T16:22:00+03:00

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с конца сентября возобновит международные полеты из Краснодара, рейсы будут выполняться в Ереван, Стамбул и Дубай, сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Александровский. "К концу месяца восстановим международную программу полетов из Краснодара: будем выполнять рейсы в Ереван, Стамбул, Дубай (аэропорт Аль-Мактум)", - сообщил он.

