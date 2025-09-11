https://ria.ru/20250911/rossiya-2041240283.html
"Аэрофлот" возобновит международные полеты из Краснодара
"Аэрофлот" возобновит международные полеты из Краснодара - РИА Новости, 11.09.2025
"Аэрофлот" возобновит международные полеты из Краснодара
Авиакомпания "Аэрофлот" с конца сентября возобновит международные полеты из Краснодара, рейсы будут выполняться в Ереван, Стамбул и Дубай, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T16:22:00+03:00
2025-09-11T16:22:00+03:00
2025-09-11T16:22:00+03:00
краснодар
ереван
стамбул
аэрофлот
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154891/30/1548913076_0:4:1920:1084_1920x0_80_0_0_6019df2c327410ec90e914b16424e01d.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с конца сентября возобновит международные полеты из Краснодара, рейсы будут выполняться в Ереван, Стамбул и Дубай, сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Александровский. "К концу месяца восстановим международную программу полетов из Краснодара: будем выполнять рейсы в Ереван, Стамбул, Дубай (аэропорт Аль-Мактум)", - сообщил он.
https://ria.ru/20250909/aeroflot-2040707461.html
краснодар
ереван
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154891/30/1548913076_75:0:1782:1280_1920x0_80_0_0_d735f6bb0fb60f180b3bd581d9219412.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, ереван, стамбул, аэрофлот, в мире
Краснодар, Ереван, Стамбул, Аэрофлот, В мире
"Аэрофлот" возобновит международные полеты из Краснодара
"Аэрофлот" возобновил международные рейсы из Краснодара в Ереван и Дубай