https://ria.ru/20250911/rossiya-2041230128.html
Главы МИД России и стран Персидского залива осудили удары Израиля по Катару
Главы МИД России и стран Персидского залива осудили удары Израиля по Катару - РИА Новости, 11.09.2025
Главы МИД России и стран Персидского залива осудили удары Израиля по Катару
Главы МИД России и арабских стран Персидского залива категорически осудили израильские удары по Катару, назвав их "серьёзным нарушением" международного права,... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:54:00+03:00
2025-09-11T15:54:00+03:00
2025-09-11T15:54:00+03:00
в мире
катар
россия
персидский залив
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041003409_0:275:3063:1998_1920x0_80_0_0_3b468fb40c7fc59befdfa9cb1d77a292.jpg
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Главы МИД России и арабских стран Персидского залива категорически осудили израильские удары по Катару, назвав их "серьёзным нарушением" международного права, говорится в их совместном заявлении по итогам восьмого заседания Стратегического совета "Россия - арабские страны Персидского залива". "Министры решительно осудили атаку против государства Катар 9 сентября израильскими оккупационными силами, которая была нацелена на жилые помещения ряда членов политбюро ХАМАС в столице Катара Дохе во время переговоров", - отмечается в заявлении. Министры указали, что "атака привела к гибели сотрудника сил внутренней безопасности Катара и нескольких членов движения и подвергла опасности жизни гражданских лиц, став серьёзным нарушением международного гуманитарного права".
https://ria.ru/20250911/katar-2041192118.html
катар
россия
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041003409_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_0c8cd61d43d3ee5d7587485b360a004b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, россия, персидский залив, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Катар, Россия, Персидский залив, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Главы МИД России и стран Персидского залива осудили удары Израиля по Катару
Главы МИД РФ и арабских стран Персидского залива осудили удары Израиля по Дохе