Главы МИД России и стран Персидского залива осудили удары Израиля по Катару - РИА Новости, 11.09.2025
15:54 11.09.2025
Главы МИД России и стран Персидского залива осудили удары Израиля по Катару
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Главы МИД России и арабских стран Персидского залива категорически осудили израильские удары по Катару, назвав их "серьёзным нарушением" международного права, говорится в их совместном заявлении по итогам восьмого заседания Стратегического совета "Россия - арабские страны Персидского залива". "Министры решительно осудили атаку против государства Катар 9 сентября израильскими оккупационными силами, которая была нацелена на жилые помещения ряда членов политбюро ХАМАС в столице Катара Дохе во время переговоров", - отмечается в заявлении. Министры указали, что "атака привела к гибели сотрудника сил внутренней безопасности Катара и нескольких членов движения и подвергла опасности жизни гражданских лиц, став серьёзным нарушением международного гуманитарного права".
© AP Photo / Jon GambrellРазрушения в Дохе после удара
Разрушения в Дохе после удара
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Главы МИД России и арабских стран Персидского залива категорически осудили израильские удары по Катару, назвав их "серьёзным нарушением" международного права, говорится в их совместном заявлении по итогам восьмого заседания Стратегического совета "Россия - арабские страны Персидского залива".
"Министры решительно осудили атаку против государства Катар 9 сентября израильскими оккупационными силами, которая была нацелена на жилые помещения ряда членов политбюро ХАМАС в столице Катара Дохе во время переговоров", - отмечается в заявлении.
Министры указали, что "атака привела к гибели сотрудника сил внутренней безопасности Катара и нескольких членов движения и подвергла опасности жизни гражданских лиц, став серьёзным нарушением международного гуманитарного права".
Флаг Катара - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Катар ценит усилия России по Палестине, заявил госминистр
