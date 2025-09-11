https://ria.ru/20250911/rossiya-2041230128.html

Главы МИД России и стран Персидского залива осудили удары Израиля по Катару

СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Главы МИД России и арабских стран Персидского залива категорически осудили израильские удары по Катару, назвав их "серьёзным нарушением" международного права, говорится в их совместном заявлении по итогам восьмого заседания Стратегического совета "Россия - арабские страны Персидского залива". "Министры решительно осудили атаку против государства Катар 9 сентября израильскими оккупационными силами, которая была нацелена на жилые помещения ряда членов политбюро ХАМАС в столице Катара Дохе во время переговоров", - отмечается в заявлении. Министры указали, что "атака привела к гибели сотрудника сил внутренней безопасности Катара и нескольких членов движения и подвергла опасности жизни гражданских лиц, став серьёзным нарушением международного гуманитарного права".

