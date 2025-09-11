Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал о разработке новых материалов для атомной промышленности
15:10 11.09.2025
Новак рассказал о разработке новых материалов для атомной промышленности
Новые материалы для атомной промышленности разработают в России к 2030 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Новые материалы для атомной промышленности разработают в России к 2030 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "К 2030 году завершится комплекс мероприятий по разработке перспективных материалов для атомной промышленности. В первую очередь технологии предназначены для новых конструкционных материалов для ядерных энергокомплексов IV поколения. При этом предусмотрено промышленное применение новинок в других стратегических отраслях за пределами атомной энергетики – от машиностроения до авиации и космоса", - написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". По его словам, до 2028 года будут готовы технологии по направлению металлических и тугоплавких материалов, а по композитам-металлокерамикам будут представлены уже готовые изделия, прошедшие испытания. Затем начнется разработка промышленных материалов для термоядерной энергетики. Ключевым инструментом ускорения разработки и производства новых изделий и устройств становятся цифровые и аддитивные технологии, продолжил чиновник, в том числе автоматизированный синтез и использование 3D-принтеров для создания и ремонта компонентов атомной промышленности, что существенно повышает экономическую эффективность и сокращает сроки изготовления. "Реализация нацпроекта "Новые атомные и энергетические технологии" расширит глобальное присутствие России на международном рынке атомных и смежных технологий до 75 стран к 2030 году (в 2024 году – 62 страны), а уровень технологической независимости в ТЭК к 2030 году достигнет 90%. Наработанные знания и компетенции позволят не только обеспечить внутренние потребности в качественных и доступных технологиях, но и значительно увеличат экспортный потенциал отечественных разработок, в том числе в сфере атомной энергетики", - заключил Новак.
Новак рассказал о разработке новых материалов для атомной промышленности

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Новые материалы для атомной промышленности разработают в России к 2030 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"К 2030 году завершится комплекс мероприятий по разработке перспективных материалов для атомной промышленности. В первую очередь технологии предназначены для новых конструкционных материалов для ядерных энергокомплексов IV поколения. При этом предусмотрено промышленное применение новинок в других стратегических отраслях за пределами атомной энергетики – от машиностроения до авиации и космоса", - написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
По его словам, до 2028 года будут готовы технологии по направлению металлических и тугоплавких материалов, а по композитам-металлокерамикам будут представлены уже готовые изделия, прошедшие испытания. Затем начнется разработка промышленных материалов для термоядерной энергетики.
Ключевым инструментом ускорения разработки и производства новых изделий и устройств становятся цифровые и аддитивные технологии, продолжил чиновник, в том числе автоматизированный синтез и использование 3D-принтеров для создания и ремонта компонентов атомной промышленности, что существенно повышает экономическую эффективность и сокращает сроки изготовления.
"Реализация нацпроекта "Новые атомные и энергетические технологии" расширит глобальное присутствие России на международном рынке атомных и смежных технологий до 75 стран к 2030 году (в 2024 году – 62 страны), а уровень технологической независимости в ТЭК к 2030 году достигнет 90%. Наработанные знания и компетенции позволят не только обеспечить внутренние потребности в качественных и доступных технологиях, но и значительно увеличат экспортный потенциал отечественных разработок, в том числе в сфере атомной энергетики", - заключил Новак.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Россия выполняет обязательства в рамках строительства ИТЭР, заявил Новак
15:05
 
