Россия выполняет обязательства в рамках строительства ИТЭР, заявил Новак

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия продолжает полностью исполнять свои обязательства в рамках строительства термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) во Франции, заключающиеся в разработке, изготовлении и поставке 25 систем будущей установки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Россия продолжает активное участие в реализации проекта строительства международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР во Франции, идея создания которого принадлежит российскому академику Евгению Павловичу Велихову, а сегодня проект продолжается усилиями международного сообщества... Наша страна полностью выполняет свои обязательства по разработке, изготовлению и поставке 25 систем будущей установки", - написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) – проект создания первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов. Это самый масштабный международный научно-технический проект в истории современности. Как неоднократно отмечалось ранее, несмотря на санкции Запада, Россия строго выполняет свои обязательства и продолжает участвовать в реализации проекта ИТЭР, своевременно изготавливая и поставляя на площадку сооружения реактора компоненты будущей установки, развивая научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Ученые и предприятия госкорпорации "Росатом" принимают самое непосредственное участие в этой работе. Российским специалистам поручено производство 25 уникальных систем будущей термоядерной установки, в этом процессе задействовано более 50 ведущих научно-технических учреждений, предприятий и комплексов во многих городах РФ. Сообщалось, что участие в проекте ИТЭР позволило России, в числе прочего, создать собственную промышленность сверхпроводниковых материалов.

