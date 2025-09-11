https://ria.ru/20250911/rossija-2041207060.html
В ОКБ Микояна рассказали о постройке учебно-тренировочных самолетов
В ОКБ Микояна рассказали о постройке учебно-тренировочных самолетов
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия будет полностью производить всю линейку учебно-тренировочных самолётов различных классов через несколько лет, сообщил в четверг директор ОКБ Микояна Алексей Матвеев. "Сейчас эта ниша разрабатывается настолько активно, что через несколько лет машины чешского производства будут точно заменены", - сказал Матвеев на форуме студентов-целевиков Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) в МАИ. До недавнего времени в РФ для обучения пилотов использовались в основном самолеты L-29 и L-39 чешского производства. "Буквально через несколько лет, я не вижу никаких вопросов, у нас учебно-тренировочная авиация будет полностью представлена", - добавил он. Матвеев уточнил, что речь идёт о самолетах МиГ-УТС для первого этапа обучения пилотированию, Як-130 второго этапа и УТС-800 следующих этапов.
