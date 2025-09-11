Рейтинг@Mail.ru
В ОКБ Микояна рассказали о постройке учебно-тренировочных самолетов
14:39 11.09.2025
В ОКБ Микояна рассказали о постройке учебно-тренировочных самолетов
Россия будет полностью производить всю линейку учебно-тренировочных самолётов различных классов через несколько лет, сообщил в четверг директор ОКБ Микояна... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия будет полностью производить всю линейку учебно-тренировочных самолётов различных классов через несколько лет, сообщил в четверг директор ОКБ Микояна Алексей Матвеев. "Сейчас эта ниша разрабатывается настолько активно, что через несколько лет машины чешского производства будут точно заменены", - сказал Матвеев на форуме студентов-целевиков Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) в МАИ.​ До недавнего времени в РФ для обучения пилотов использовались в основном самолеты L-29 и L-39 чешского производства. "Буквально через несколько лет, я не вижу никаких вопросов, у нас учебно-тренировочная авиация будет полностью представлена", - добавил он. Матвеев уточнил, что речь идёт о самолетах МиГ-УТС для первого этапа обучения пилотированию, Як-130 второго этапа и УТС-800 следующих этапов.
Безопасность, Россия, Алексей Матвеев, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Московский авиационный институт, Aero L-39 Albatros, Як-130
© Фото : Минобороны РФСамолет Як-130
© Фото : Минобороны РФ
Самолет Як-130. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия будет полностью производить всю линейку учебно-тренировочных самолётов различных классов через несколько лет, сообщил в четверг директор ОКБ Микояна Алексей Матвеев.
"Сейчас эта ниша разрабатывается настолько активно, что через несколько лет машины чешского производства будут точно заменены", - сказал Матвеев на форуме студентов-целевиков Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) в МАИ.​
До недавнего времени в РФ для обучения пилотов использовались в основном самолеты L-29 и L-39 чешского производства.
"Буквально через несколько лет, я не вижу никаких вопросов, у нас учебно-тренировочная авиация будет полностью представлена", - добавил он.
Матвеев уточнил, что речь идёт о самолетах МиГ-УТС для первого этапа обучения пилотированию, Як-130 второго этапа и УТС-800 следующих этапов.
Серийный самолет SJ-100 совершил первый полет
5 сентября, 09:57
