https://ria.ru/20250911/rossija-2041171882.html

Песков ответил на вопрос о военном сотрудничестве России и Белоруссии

Песков ответил на вопрос о военном сотрудничестве России и Белоруссии - РИА Новости, 11.09.2025

Песков ответил на вопрос о военном сотрудничестве России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя российско-белорусские учения, заявил, что Москва и Минск продолжат свою линию сотрудничества. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T12:53:00+03:00

2025-09-11T12:53:00+03:00

2025-09-11T12:53:00+03:00

россия

москва

минск

дмитрий песков

в мире

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя российско-белорусские учения, заявил, что Москва и Минск продолжат свою линию сотрудничества. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. "...Будем дальше продолжать эту нашу линию, которая абсолютно ни для кого не является секретом, всем хорошо известна. И еще раз повторяю, все эти действия не имеют направленности против каких-то третьих стран", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250911/ucheniya-2041169652.html

россия

москва

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, минск, дмитрий песков, в мире, белоруссия