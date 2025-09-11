https://ria.ru/20250911/rossija-2041171882.html
Песков ответил на вопрос о военном сотрудничестве России и Белоруссии
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя российско-белорусские учения, заявил, что Москва и Минск продолжат свою линию сотрудничества. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. "...Будем дальше продолжать эту нашу линию, которая абсолютно ни для кого не является секретом, всем хорошо известна. И еще раз повторяю, все эти действия не имеют направленности против каких-то третьих стран", - сказал Песков журналистам.
