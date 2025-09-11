https://ria.ru/20250911/rossija-2041141385.html
Памфилова рассказала об числе избирателей с инвалидностью в России
Памфилова рассказала об числе избирателей с инвалидностью в России - РИА Новости, 11.09.2025
Памфилова рассказала об числе избирателей с инвалидностью в России
Свыше 10,6 миллиона избирателей в РФ имеют инвалидность, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Свыше 10,6 миллиона избирателей в РФ имеют инвалидность, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "По состоянию на 1 июля более 10,6 миллиона у нас избирателей имеют ту или иную форму инвалидности", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
