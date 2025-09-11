https://ria.ru/20250911/rossija-2041093869.html
Россия в августе ввезла мяса из Бразилии на максимальную с 2017 года сумму
Россия в августе ввезла мяса из Бразилии на максимальную с 2017 года сумму - РИА Новости, 11.09.2025
Россия в августе ввезла мяса из Бразилии на максимальную с 2017 года сумму
Россия в августе нарастила импорт мяса из Бразилии в 1,6 раза в годовом выражении - до максимальных с 2017 года 67,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T05:32:00+03:00
2025-09-11T05:32:00+03:00
2025-09-11T05:32:00+03:00
экономика
россия
бразилия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013120587_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b97f70a2cde33065e52063d10baf966d.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия в августе нарастила импорт мяса из Бразилии в 1,6 раза в годовом выражении - до максимальных с 2017 года 67,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. Последний раз больше было в ноябре 2017 года - тогда импорт достиг 105,9 миллиона долларов. Скачок произошел из-за роста поставок мяса крупного рогатого скота вдвое, до 60,7 миллиона долларов с 30 миллионов долларов годом ранее. Еще немного подрос импорт субпродуктов из этого мяса - на 28%, до 4,3 миллиона долларов. В то же время импорт мяса птицы сократился почти в четыре раза, достигнув 2,5 миллиона долларов. Лидером по импорту мяса из Бразилии в августе был Китай, который приобрел его на 909,6 миллиона долларов. Мексика ввезла его на 204 миллиона долларов, а Филиппины - на 149,4 миллиона. В пятерку также вошли Чили (103 миллиона долларов) и Япония (93,8 миллиона). Россия была восьмой.
https://ria.ru/20250911/chili-2041092598.html
https://ria.ru/20250830/putin-2038435413.html
россия
бразилия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013120587_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_571e58f0946190cc859ff87526a3eb81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, бразилия, китай
Экономика, Россия, Бразилия, Китай
Россия в августе ввезла мяса из Бразилии на максимальную с 2017 года сумму
Россия в августе нарастила импорт мяса из Бразилии в 1,6 раза