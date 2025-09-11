https://ria.ru/20250911/rossija-2041093869.html

Россия в августе ввезла мяса из Бразилии на максимальную с 2017 года сумму

Россия в августе ввезла мяса из Бразилии на максимальную с 2017 года сумму - РИА Новости, 11.09.2025

Россия в августе ввезла мяса из Бразилии на максимальную с 2017 года сумму

Россия в августе нарастила импорт мяса из Бразилии в 1,6 раза в годовом выражении - до максимальных с 2017 года 67,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T05:32:00+03:00

2025-09-11T05:32:00+03:00

2025-09-11T05:32:00+03:00

экономика

россия

бразилия

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013120587_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b97f70a2cde33065e52063d10baf966d.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия в августе нарастила импорт мяса из Бразилии в 1,6 раза в годовом выражении - до максимальных с 2017 года 67,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. Последний раз больше было в ноябре 2017 года - тогда импорт достиг 105,9 миллиона долларов. Скачок произошел из-за роста поставок мяса крупного рогатого скота вдвое, до 60,7 миллиона долларов с 30 миллионов долларов годом ранее. Еще немного подрос импорт субпродуктов из этого мяса - на 28%, до 4,3 миллиона долларов. В то же время импорт мяса птицы сократился почти в четыре раза, достигнув 2,5 миллиона долларов. Лидером по импорту мяса из Бразилии в августе был Китай, который приобрел его на 909,6 миллиона долларов. Мексика ввезла его на 204 миллиона долларов, а Филиппины - на 149,4 миллиона. В пятерку также вошли Чили (103 миллиона долларов) и Япония (93,8 миллиона). Россия была восьмой.

https://ria.ru/20250911/chili-2041092598.html

https://ria.ru/20250830/putin-2038435413.html

россия

бразилия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, бразилия, китай