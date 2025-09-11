Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил риторику Польши в адрес Москвы - РИА Новости, 11.09.2025
12:47 11.09.2025 (обновлено: 12:51 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/ritorika-2041170253.html
Песков оценил риторику Польши в адрес Москвы
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ничего нового в риторике Варшавы в адрес Москвы нет, она характерна для европейских столиц, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Что касается риторики заявлений, которые мы слышим из Варшавы, - ну, собственно, ничего там нового нет. Эта риторика, она характерна практически для всех европейских столиц в последнее время. Мы видим ее продолжение", - сказал Песков журналистам.Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ничего нового в риторике Варшавы в адрес Москвы нет, она характерна для европейских столиц, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается риторики заявлений, которые мы слышим из Варшавы, - ну, собственно, ничего там нового нет. Эта риторика, она характерна практически для всех европейских столиц в последнее время. Мы видим ее продолжение", - сказал Песков журналистам.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Беспилотники над Польшей: у России есть ценный совет для Варшавы
Вчера, 14:48
 
