Песков оценил риторику Польши в адрес Москвы
Ничего нового в риторике Варшавы в адрес Москвы нет, она характерна для европейских столиц, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T12:47:00+03:00
2025-09-11T12:47:00+03:00
2025-09-11T12:51:00+03:00
польша
москва
варшава
дмитрий песков
дональд туск
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
в мире
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ничего нового в риторике Варшавы в адрес Москвы нет, она характерна для европейских столиц, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Что касается риторики заявлений, которые мы слышим из Варшавы, - ну, собственно, ничего там нового нет. Эта риторика, она характерна практически для всех европейских столиц в последнее время. Мы видим ее продолжение", - сказал Песков журналистам.Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
польша
москва
варшава
