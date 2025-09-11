https://ria.ru/20250911/ria-2041221650.html
Британия сняла санкции с экс-президента "Совкомбанка" Бродского
Британия сняла санкции с экс-президента "Совкомбанка" Бродского - РИА Новости, 11.09.2025
Британия сняла санкции с экс-президента "Совкомбанка" Бродского
Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя, бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского, об этом говорится в уведомлении, опубликованном в РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:28:00+03:00
2025-09-11T15:28:00+03:00
2025-09-11T15:51:00+03:00
в мире
сша
великобритания
кипр
совкомбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571140490_0:0:2849:1604_1920x0_80_0_0_dc7d7af722d1de43a8182545adf496d2.jpg
ЛОНДОН, 11 сен - РИА Новости. Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя, бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского, об этом говорится в уведомлении, опубликованном в четверг министерством финансов страны."Следующее лицо удалено из списка и более не подпадает под замораживание активов и санкции: Илья Борисович Бродский", - говорится в уведомлении.В британский санкционный список Бродский попал в сентябре 2022 года. Причина исключения из списка Бродского, у которого, по данным минфина США, есть гражданство Кипра, не уточняется.В августе 2024 года санкции с Бродского также сняли США.Бродский был президентом "Совкомбанка" с ноября 2018 года до марта 2022 года. С должности он ушел после введения против него санкций США. Банкир также ранее числился среди акционеров банка. С марта 2022 года российские банки не раскрывают состав акционеров и органов управления.
https://ria.ru/20250911/sanktsii-2041197030.html
сша
великобритания
кипр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571140490_156:0:2760:1953_1920x0_80_0_0_2d396d166a75f5b90dd9bb6e7df6456b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, великобритания, кипр, совкомбанк
В мире, США, Великобритания, Кипр, Совкомбанк
Британия сняла санкции с экс-президента "Совкомбанка" Бродского
В Великобритании сняли санкции с бывшего президента "Совкомбанка" Ильи Бродского