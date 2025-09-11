Рейтинг@Mail.ru
Британия сняла санкции с экс-президента "Совкомбанка" Бродского
15:28 11.09.2025 (обновлено: 15:51 11.09.2025)
Британия сняла санкции с экс-президента "Совкомбанка" Бродского
2025-09-11T15:28:00+03:00
2025-09-11T15:51:00+03:00
в мире
сша
великобритания
кипр
совкомбанк
ЛОНДОН, 11 сен - РИА Новости. Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя, бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского, об этом говорится в уведомлении, опубликованном в четверг министерством финансов страны."Следующее лицо удалено из списка и более не подпадает под замораживание активов и санкции: Илья Борисович Бродский", - говорится в уведомлении.В британский санкционный список Бродский попал в сентябре 2022 года. Причина исключения из списка Бродского, у которого, по данным минфина США, есть гражданство Кипра, не уточняется.В августе 2024 года санкции с Бродского также сняли США.Бродский был президентом "Совкомбанка" с ноября 2018 года до марта 2022 года. С должности он ушел после введения против него санкций США. Банкир также ранее числился среди акционеров банка. С марта 2022 года российские банки не раскрывают состав акционеров и органов управления.
сша
великобритания
кипр
в мире, сша, великобритания, кипр, совкомбанк
В мире, США, Великобритания, Кипр, Совкомбанк
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИлья Бродский
© РИА Новости / Илья Питалев
Илья Бродский. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 сен - РИА Новости. Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя, бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского, об этом говорится в уведомлении, опубликованном в четверг министерством финансов страны.
"Следующее лицо удалено из списка и более не подпадает под замораживание активов и санкции: Илья Борисович Бродский", - говорится в уведомлении.
В британский санкционный список Бродский попал в сентябре 2022 года. Причина исключения из списка Бродского, у которого, по данным минфина США, есть гражданство Кипра, не уточняется.
В августе 2024 года санкции с Бродского также сняли США.
Бродский был президентом "Совкомбанка" с ноября 2018 года до марта 2022 года. С должности он ушел после введения против него санкций США. Банкир также ранее числился среди акционеров банка. С марта 2022 года российские банки не раскрывают состав акционеров и органов управления.
