Сийярто прокомментировал решение суда по АЭС "Пакш — 2"

Сийярто прокомментировал решение суда по АЭС "Пакш — 2"

БУДАПЕШТ, 11 сен - РИА Новости. Постановление суда ЕС отменяет решение Еврокомиссии и никак не замедляет реализацию проекта АЭС "Пакш-2", наоборот, инвестиции сейчас ускорились, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Суд ЕС в четверг отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства российской компанией Nizhny Novgorod Engineering двух ядерных реакторов на АЭС "Пакш-2", говорится в опубликованном на сайте постановлении суда. "Суд ЕС вынес решение против Еврокомиссии, то есть отменил предыдущее решение Еврокомиссии. Венгрия по-прежнему рассматривает строительство АЭС "Пакш" как главный будущий столп венгерской энергетической безопасности. Это решение суда никоим образом не ограничивает и не замедляет процесс инвестиций, напротив, в последнее время мы ускорили эти инвестиции", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

