Рейтинг@Mail.ru
Сийярто прокомментировал решение суда по АЭС "Пакш — 2" - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО» - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ядерные технологии
 
14:09 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/reshenie-2041198443.html
Сийярто прокомментировал решение суда по АЭС "Пакш — 2"
Сийярто прокомментировал решение суда по АЭС "Пакш — 2" - РИА Новости, 11.09.2025
Сийярто прокомментировал решение суда по АЭС "Пакш — 2"
Постановление суда ЕС отменяет решение Еврокомиссии и никак не замедляет реализацию проекта АЭС "Пакш-2", наоборот, инвестиции сейчас ускорились, заявил... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T14:09:00+03:00
2025-09-11T14:09:00+03:00
ядерные технологии
в мире
венгрия
будапешт
петер сийярто
еврокомиссия
евросоюз
аэс "пакш-2"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041149820_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_26ddb31d2d2ef68e92dae54332e9ffa7.jpg
БУДАПЕШТ, 11 сен - РИА Новости. Постановление суда ЕС отменяет решение Еврокомиссии и никак не замедляет реализацию проекта АЭС "Пакш-2", наоборот, инвестиции сейчас ускорились, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Суд ЕС в четверг отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства российской компанией Nizhny Novgorod Engineering двух ядерных реакторов на АЭС "Пакш-2", говорится в опубликованном на сайте постановлении суда. "Суд ЕС вынес решение против Еврокомиссии, то есть отменил предыдущее решение Еврокомиссии. Венгрия по-прежнему рассматривает строительство АЭС "Пакш" как главный будущий столп венгерской энергетической безопасности. Это решение суда никоим образом не ограничивает и не замедляет процесс инвестиций, напротив, в последнее время мы ускорили эти инвестиции", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
https://ria.ru/20241223/siyyarto-1990766143.html
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041149820_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_d04e3bc4e197f91d0bd6e0890c2fbf94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, будапешт, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз, аэс "пакш-2"
Ядерные технологии, В мире, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Евросоюз, АЭС "Пакш-2"
Сийярто прокомментировал решение суда по АЭС "Пакш — 2"

Сийярто заявил, что решение суда ЕС не замедлит строительство АЭС "Пакш — 2"

© Фото : Paks II Nuclear Power Plant Private Company LimitedСтроительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : Paks II Nuclear Power Plant Private Company Limited
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 11 сен - РИА Новости. Постановление суда ЕС отменяет решение Еврокомиссии и никак не замедляет реализацию проекта АЭС "Пакш-2", наоборот, инвестиции сейчас ускорились, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Суд ЕС в четверг отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства российской компанией Nizhny Novgorod Engineering двух ядерных реакторов на АЭС "Пакш-2", говорится в опубликованном на сайте постановлении суда.
"Суд ЕС вынес решение против Еврокомиссии, то есть отменил предыдущее решение Еврокомиссии. Венгрия по-прежнему рассматривает строительство АЭС "Пакш" как главный будущий столп венгерской энергетической безопасности. Это решение суда никоим образом не ограничивает и не замедляет процесс инвестиций, напротив, в последнее время мы ускорили эти инвестиции", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Сийярто рассказал о ходе строительства АЭС "Пакш — 2"
23 декабря 2024, 07:03
 
Ядерные технологииВ миреВенгрияБудапештПетер СийяртоЕврокомиссияЕвросоюзАЭС "Пакш-2"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала