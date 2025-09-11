Рейтинг@Mail.ru
Теплосети во всех микрорайонах подмосковных Химок реконструируют
18:11 11.09.2025
Теплосети во всех микрорайонах подмосковных Химок реконструируют
Комплексную реконструкцию тепловых сетей проводят в рамках планового ремонта и инвестпрограммы во всех микрорайонах подмосковных Химок, сообщает пресс-служба...
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Комплексную реконструкцию тепловых сетей проводят в рамках планового ремонта и инвестпрограммы во всех микрорайонах подмосковных Химок, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Так, "ТСК Мосэнерго" обновляет теплосети в микрорайонах Старые и Новые Химки. Рабочие провели ремонт участка магистральных трубопроводов в Старых Химках. Вблизи домов №4 и №6 на улице Кирова заменили 40 метров теплосети. Работы проводились в рамках текущего ремонта. Такие же работы выполняют у дома №7 на улице 9 Мая. Рабочие меняют 1,5 метра магистральной сети. Специалисты полностью завершили земляные работы и демонтаж старой трубы. После чего установят новый трубопровод и приступят к обратной засыпке и благоустройству территории. В этом году в городе обновляют около 24 километров тепловых сетей. Специалисты также ведут работы по модернизации центральных тепловых пунктов: устанавливают современные датчики управления температурой, внедряют автоматизированные системы и устройства плавного пуска. Всего в рамках трехлетней инвестиционной и ремонтной программы "ТСК Мосэнерго" в Химках заменят 42 участка теплосети. Качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, в которых проживают более 200 тысяч жителей.
Химки (городской округ в Московской области), Мосэнерго
Специалистов НПО "Энергомаш" в Химках наградили за вклад в работу
2 сентября, 20:44
 
