https://ria.ru/20250911/rekonstruktsiya-2041274548.html

Теплосети во всех микрорайонах подмосковных Химок реконструируют

Теплосети во всех микрорайонах подмосковных Химок реконструируют - РИА Новости, 11.09.2025

Теплосети во всех микрорайонах подмосковных Химок реконструируют

Комплексную реконструкцию тепловых сетей проводят в рамках планового ремонта и инвестпрограммы во всех микрорайонах подмосковных Химок, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T18:11:00+03:00

2025-09-11T18:11:00+03:00

2025-09-11T18:11:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

мосэнерго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041272965_0:249:3066:1974_1920x0_80_0_0_ae72776077285b01b3721cfa497bcd82.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Комплексную реконструкцию тепловых сетей проводят в рамках планового ремонта и инвестпрограммы во всех микрорайонах подмосковных Химок, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Так, "ТСК Мосэнерго" обновляет теплосети в микрорайонах Старые и Новые Химки. Рабочие провели ремонт участка магистральных трубопроводов в Старых Химках. Вблизи домов №4 и №6 на улице Кирова заменили 40 метров теплосети. Работы проводились в рамках текущего ремонта. Такие же работы выполняют у дома №7 на улице 9 Мая. Рабочие меняют 1,5 метра магистральной сети. Специалисты полностью завершили земляные работы и демонтаж старой трубы. После чего установят новый трубопровод и приступят к обратной засыпке и благоустройству территории. В этом году в городе обновляют около 24 километров тепловых сетей. Специалисты также ведут работы по модернизации центральных тепловых пунктов: устанавливают современные датчики управления температурой, внедряют автоматизированные системы и устройства плавного пуска. Всего в рамках трехлетней инвестиционной и ремонтной программы "ТСК Мосэнерго" в Химках заменят 42 участка теплосети. Качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, в которых проживают более 200 тысяч жителей.

https://ria.ru/20250902/energomash-2039205851.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области), мосэнерго