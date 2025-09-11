https://ria.ru/20250911/reka-2041248827.html

Реку Вятку в Кировской области углубили до границы с соседними регионами

Реку Вятку в Кировской области углубили до границы с соседними регионами - РИА Новости, 11.09.2025

Реку Вятку в Кировской области углубили до границы с соседними регионами

Реку Вятку в Кировской области углубили от Вятских Полян до границы с соседними регионами, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T16:56:00+03:00

2025-09-11T16:56:00+03:00

2025-09-11T16:56:00+03:00

кировская область

кировская область

вятские поляны

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808328575_0:156:2048:1308_1920x0_80_0_0_96222a8171358466064f8a1c4e07f6bc.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Реку Вятку в Кировской области углубили от Вятских Полян до границы с соседними регионами, сообщает пресс-служба правительства региона. "В навигацию 2025 года были выполнены работы по установлению гарантированных габаритов судового хода на участке реки Вятки в границах Кировской области (68 км – 102 км). Работы по дноуглублению Вятки от границ с Татарстаном до города Вятские Поляны завершены. На них были направлены средства бюджета Кировской области", - говорится в сообщении. Как сообщил первый заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев, выполнен комплекс путевых работ на участке реки протяженностью 34 километра. Таким образом, протяженность участков Вятки с гарантированными габаритами судового хода увеличена с 24,1 километра до 58,1 километра. "За навигацию 2025 года удалось увеличить количество заходов пассажирских круизных теплоходов до города Вятские Поляны, и мы получили подтверждение намерений туристических компаний увеличивать количество маршрутов по Вятке. Продолжались грузоперевозки на реке Вятке внутренним водным транспортом по маршрутам Советск – Киров и Гирсово – Киров", — рассказал Жердев на совещании по созданию условий для восстановления регулярного судоходства на реке Вятке. Отмечается, что присутствовавшие на совещании представители Татарстана и Федерального агентства морского и речного транспорта подтвердили планы по проведению дноуглубительных работ на участке реки Вятки в границах республики (от 0 км – 68 км). Работы начнутся в мае 2026 года. "Выполнение этих работ позволит обеспечить проход судов между городом Вятские Поляны и устьем реки Вятки с выходом в единую глубоководную систему европейской части России в период всей навигации", - подчеркивается в сообщении. На совещании также было объявлено, что в мае 2026 года начнутся дноуглубительные работы на участке реки Вятки от грузового порта Кирова (Большая гора) до центральной части города, что позволит запустить прогулочные туристические маршруты в черте города.

https://ria.ru/20250825/kirov-2037550593.html

кировская область

вятские поляны

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кировская область, вятские поляны