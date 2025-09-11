Рейтинг@Mail.ru
Реку Вятку в Кировской области углубили до границы с соседними регионами
Кировская область
Кировская область
 
16:56 11.09.2025
Реку Вятку в Кировской области углубили до границы с соседними регионами
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Реку Вятку в Кировской области углубили от Вятских Полян до границы с соседними регионами, сообщает пресс-служба правительства региона. "В навигацию 2025 года были выполнены работы по установлению гарантированных габаритов судового хода на участке реки Вятки в границах Кировской области (68 км – 102 км). Работы по дноуглублению Вятки от границ с Татарстаном до города Вятские Поляны завершены. На них были направлены средства бюджета Кировской области", - говорится в сообщении. Как сообщил первый заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев, выполнен комплекс путевых работ на участке реки протяженностью 34 километра. Таким образом, протяженность участков Вятки с гарантированными габаритами судового хода увеличена с 24,1 километра до 58,1 километра. "За навигацию 2025 года удалось увеличить количество заходов пассажирских круизных теплоходов до города Вятские Поляны, и мы получили подтверждение намерений туристических компаний увеличивать количество маршрутов по Вятке. Продолжались грузоперевозки на реке Вятке внутренним водным транспортом по маршрутам Советск – Киров и Гирсово – Киров", — рассказал Жердев на совещании по созданию условий для восстановления регулярного судоходства на реке Вятке. Отмечается, что присутствовавшие на совещании представители Татарстана и Федерального агентства морского и речного транспорта подтвердили планы по проведению дноуглубительных работ на участке реки Вятки в границах республики (от 0 км – 68 км). Работы начнутся в мае 2026 года. "Выполнение этих работ позволит обеспечить проход судов между городом Вятские Поляны и устьем реки Вятки с выходом в единую глубоководную систему европейской части России в период всей навигации", - подчеркивается в сообщении. На совещании также было объявлено, что в мае 2026 года начнутся дноуглубительные работы на участке реки Вятки от грузового порта Кирова (Большая гора) до центральной части города, что позволит запустить прогулочные туристические маршруты в черте города.
Мост через реку Вятку в г. Кирове
Мост через реку Вятку в г. Кирове - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Станислав Шаклеин
Перейти в медиабанк
Мост через реку Вятку в г. Кирове. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Реку Вятку в Кировской области углубили от Вятских Полян до границы с соседними регионами, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В навигацию 2025 года были выполнены работы по установлению гарантированных габаритов судового хода на участке реки Вятки в границах Кировской области (68 км – 102 км). Работы по дноуглублению Вятки от границ с Татарстаном до города Вятские Поляны завершены. На них были направлены средства бюджета Кировской области", - говорится в сообщении.
Как сообщил первый заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев, выполнен комплекс путевых работ на участке реки протяженностью 34 километра. Таким образом, протяженность участков Вятки с гарантированными габаритами судового хода увеличена с 24,1 километра до 58,1 километра.
"За навигацию 2025 года удалось увеличить количество заходов пассажирских круизных теплоходов до города Вятские Поляны, и мы получили подтверждение намерений туристических компаний увеличивать количество маршрутов по Вятке. Продолжались грузоперевозки на реке Вятке внутренним водным транспортом по маршрутам Советск – Киров и Гирсово – Киров", — рассказал Жердев на совещании по созданию условий для восстановления регулярного судоходства на реке Вятке.
Отмечается, что присутствовавшие на совещании представители Татарстана и Федерального агентства морского и речного транспорта подтвердили планы по проведению дноуглубительных работ на участке реки Вятки в границах республики (от 0 км – 68 км). Работы начнутся в мае 2026 года. "Выполнение этих работ позволит обеспечить проход судов между городом Вятские Поляны и устьем реки Вятки с выходом в единую глубоководную систему европейской части России в период всей навигации", - подчеркивается в сообщении.
На совещании также было объявлено, что в мае 2026 года начнутся дноуглубительные работы на участке реки Вятки от грузового порта Кирова (Большая гора) до центральной части города, что позволит запустить прогулочные туристические маршруты в черте города.
Ирек Файзуллин - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Глава Минстроя отметил динамику реализации проектов в Кировской области
25 августа, 21:12
25 августа, 21:12
 
Кировская областьКировская областьВятские Поляны
 
 
