Рейтинг@Mail.ru
Свыше 73 тысяч жителей МО прошли реабилитацию после болезней в 2025 году - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:17 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/reabilitatsiya--2041238253.html
Свыше 73 тысяч жителей МО прошли реабилитацию после болезней в 2025 году
Свыше 73 тысяч жителей МО прошли реабилитацию после болезней в 2025 году - РИА Новости, 11.09.2025
Свыше 73 тысяч жителей МО прошли реабилитацию после болезней в 2025 году
Жители Московской области имеют право восстановить здоровье после перенесенных болезней. С января 2025 года этой возможностью воспользовались свыше 73,5 тысячи... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T16:17:00+03:00
2025-09-11T16:17:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820096739_0:0:3269:1839_1920x0_80_0_0_ad72f98480c01052c55cfb50e75849e6.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Жители Московской области имеют право восстановить здоровье после перенесенных болезней. С января 2025 года этой возможностью воспользовались свыше 73,5 тысячи пациентов, что на 5,6 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил 360.ru.По данным регионального минздрава, реабилитация доступна жителям Подмосковья, перенесшим заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, а также после некоторых травм."Успешное восстановление после перенесенных заболеваний необходимо для сохранения качества жизни пациента. В Подмосковье работают 19 реабилитационных отделений, оснащенных современной медицинской техникой", – уточнил заместитель председателя правительства Подмосковья – глава регионального минздрава Максим Забелин.Пройти реабилитацию можно бесплатно в рамках полиса ОМС. Направление выдает лечащий врач.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820096739_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_64ed5d139fcd6cfddbaf26bdba26e03a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Свыше 73 тысяч жителей МО прошли реабилитацию после болезней в 2025 году

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкЖенщина принимает минеральную ванну в санатории "Здоровье" в Железноводске
Женщина принимает минеральную ванну в санатории Здоровье в Железноводске - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Жители Московской области имеют право восстановить здоровье после перенесенных болезней. С января 2025 года этой возможностью воспользовались свыше 73,5 тысячи пациентов, что на 5,6 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил 360.ru.
По данным регионального минздрава, реабилитация доступна жителям Подмосковья, перенесшим заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, а также после некоторых травм.
"Успешное восстановление после перенесенных заболеваний необходимо для сохранения качества жизни пациента. В Подмосковье работают 19 реабилитационных отделений, оснащенных современной медицинской техникой", – уточнил заместитель председателя правительства Подмосковья – глава регионального минздрава Максим Забелин.
Пройти реабилитацию можно бесплатно в рамках полиса ОМС. Направление выдает лечащий врач.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала