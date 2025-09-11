https://ria.ru/20250911/reabilitatsiya--2041238253.html
Свыше 73 тысяч жителей МО прошли реабилитацию после болезней в 2025 году
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Жители Московской области имеют право восстановить здоровье после перенесенных болезней. С января 2025 года этой возможностью воспользовались свыше 73,5 тысячи пациентов, что на 5,6 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил 360.ru.По данным регионального минздрава, реабилитация доступна жителям Подмосковья, перенесшим заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, а также после некоторых травм."Успешное восстановление после перенесенных заболеваний необходимо для сохранения качества жизни пациента. В Подмосковье работают 19 реабилитационных отделений, оснащенных современной медицинской техникой", – уточнил заместитель председателя правительства Подмосковья – глава регионального минздрава Максим Забелин.Пройти реабилитацию можно бесплатно в рамках полиса ОМС. Направление выдает лечащий врач.
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Жители Московской области имеют право восстановить здоровье после перенесенных болезней. С января 2025 года этой возможностью воспользовались свыше 73,5 тысячи пациентов, что на 5,6 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил 360.ru
По данным регионального минздрава, реабилитация доступна жителям Подмосковья, перенесшим заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, а также после некоторых травм.
"Успешное восстановление после перенесенных заболеваний необходимо для сохранения качества жизни пациента. В Подмосковье работают 19 реабилитационных отделений, оснащенных современной медицинской техникой", – уточнил заместитель председателя правительства Подмосковья – глава регионального минздрава Максим Забелин.
Пройти реабилитацию можно бесплатно в рамках полиса ОМС. Направление выдает лечащий врач.