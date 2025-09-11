https://ria.ru/20250911/razgovor-2041170139.html

Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Конкретных договоренностей о дате телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока нет никаких конкретных договоренностей о дате проведения телефонного контакта", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, идет ли подготовка к телефонному разговору Путина и Трампа.

