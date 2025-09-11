https://ria.ru/20250911/razgovor-2041170139.html
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 11.09.2025
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа
Конкретных договоренностей о дате телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T12:47:00+03:00
2025-09-11T12:47:00+03:00
2025-09-11T12:47:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Конкретных договоренностей о дате телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока нет никаких конкретных договоренностей о дате проведения телефонного контакта", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, идет ли подготовка к телефонному разговору Путина и Трампа.
https://ria.ru/20250910/vstrecha-2040885412.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_08107ce1fa657606eba44ba8b2350949.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа
Песков: конкретики по дате телефонного разговора Путина и Трампа пока нет