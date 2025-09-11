Рейтинг@Mail.ru
В Волынской области истребитель ВСУ уронил ракету на жилой дом
22:37 11.09.2025
В Волынской области истребитель ВСУ уронил ракету на жилой дом
В Волынской области истребитель ВСУ уронил ракету на жилой дом - РИА Новости, 11.09.2025
В Волынской области истребитель ВСУ уронил ракету на жилой дом
Ракета с самолета ВСУ упала на жилой дом в селе Копылье, расположенном в Волынской области, здание полностью разрушено, сообщает украинский телеканал "Новости... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T22:37:00+03:00
2025-09-11T22:37:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151822/39/1518223940_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_533e32cd6bfe445db742d80bfd0decb0.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ракета с самолета ВСУ упала на жилой дом в селе Копылье, расположенном в Волынской области, здание полностью разрушено, сообщает украинский телеканал "Новости Live". "Боеприпас с истребителя упал на жилой дом в селе Копылье в Волынской области. Об этом сообщает телеканал "Аверс". Инцидент произошел днем: самолет голубого цвета летел очень низко над домами, после чего развернулся в сторону Белоруссии", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. В сопровождающем публикацию видео отмечается, что ракета якобы случайно упала с украинского самолета на дом, в котором проживают родители заместителя начальника спецподразделения полиции КОРД. Информации о пострадавших нет.
2025
В Волынской области истребитель ВСУ уронил ракету на жилой дом

Ракета с истребителя ВСУ упала на жилой дом в селе Копылье в Волынской области

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ракета с самолета ВСУ упала на жилой дом в селе Копылье, расположенном в Волынской области, здание полностью разрушено, сообщает украинский телеканал "Новости Live".
«
"Боеприпас с истребителя упал на жилой дом в селе Копылье в Волынской области. Об этом сообщает телеканал "Аверс". Инцидент произошел днем: самолет голубого цвета летел очень низко над домами, после чего развернулся в сторону Белоруссии", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
В сопровождающем публикацию видео отмечается, что ракета якобы случайно упала с украинского самолета на дом, в котором проживают родители заместителя начальника спецподразделения полиции КОРД. Информации о пострадавших нет.
