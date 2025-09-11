https://ria.ru/20250911/raketa-2041321553.html

В Волынской области истребитель ВСУ уронил ракету на жилой дом

В Волынской области истребитель ВСУ уронил ракету на жилой дом - РИА Новости, 11.09.2025

В Волынской области истребитель ВСУ уронил ракету на жилой дом

Ракета с самолета ВСУ упала на жилой дом в селе Копылье, расположенном в Волынской области, здание полностью разрушено, сообщает украинский телеканал "Новости... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T22:37:00+03:00

2025-09-11T22:37:00+03:00

2025-09-11T22:37:00+03:00

в мире

волынская область

вооруженные силы украины

аверс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151822/39/1518223940_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_533e32cd6bfe445db742d80bfd0decb0.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ракета с самолета ВСУ упала на жилой дом в селе Копылье, расположенном в Волынской области, здание полностью разрушено, сообщает украинский телеканал "Новости Live". "Боеприпас с истребителя упал на жилой дом в селе Копылье в Волынской области. Об этом сообщает телеканал "Аверс". Инцидент произошел днем: самолет голубого цвета летел очень низко над домами, после чего развернулся в сторону Белоруссии", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. В сопровождающем публикацию видео отмечается, что ракета якобы случайно упала с украинского самолета на дом, в котором проживают родители заместителя начальника спецподразделения полиции КОРД. Информации о пострадавших нет.

https://ria.ru/20250911/ukraina-2041320753.html

волынская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, волынская область, вооруженные силы украины, аверс