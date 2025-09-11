https://ria.ru/20250911/pushilin-2041214677.html

В освобождении ДНР стоит рассчитывать только на ВС России, считает Пушилин

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что в вопросе полного освобождения республики и прекращении обстрелов целесообразно рассчитывать только на ВС РФ, учитывая недоговороспособную позицию Киева. "С учетом того опыта, который мы имеем в переговорных процессах с украинским режимом, с учетом их недоговороспособной позиции, с учетом потери их субъектности по многим аспектам, на данный момент вижу целесообразным, в плане освобождения территории ДНР, в плане прекращения обстрелов наших городов, пока мы рассчитываем только на наши вооруженные силы", - сказал Пушилин

