В освобождении ДНР стоит рассчитывать только на ВС России, считает Пушилин
В освобождении ДНР стоит рассчитывать только на ВС России, считает Пушилин - РИА Новости, 11.09.2025
В освобождении ДНР стоит рассчитывать только на ВС России, считает Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что в вопросе полного освобождения республики и прекращении обстрелов целесообразно рассчитывать только на ВС РФ,... 11.09.2025
2025-09-11T15:06:00+03:00
2025-09-11T15:06:00+03:00
2025-09-11T15:06:00+03:00
донецкая народная республика
киев
денис пушилин
вооруженные силы рф
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что в вопросе полного освобождения республики и прекращении обстрелов целесообразно рассчитывать только на ВС РФ, учитывая недоговороспособную позицию Киева. "С учетом того опыта, который мы имеем в переговорных процессах с украинским режимом, с учетом их недоговороспособной позиции, с учетом потери их субъектности по многим аспектам, на данный момент вижу целесообразным, в плане освобождения территории ДНР, в плане прекращения обстрелов наших городов, пока мы рассчитываем только на наши вооруженные силы", - сказал Пушилин
донецкая народная республика
киев
Новости
ru-RU
