11.09.2025
15:06 11.09.2025
В освобождении ДНР стоит рассчитывать только на ВС России, считает Пушилин
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что в вопросе полного освобождения республики и прекращении обстрелов целесообразно рассчитывать только на ВС РФ, учитывая недоговороспособную позицию Киева. "С учетом того опыта, который мы имеем в переговорных процессах с украинским режимом, с учетом их недоговороспособной позиции, с учетом потери их субъектности по многим аспектам, на данный момент вижу целесообразным, в плане освобождения территории ДНР, в плане прекращения обстрелов наших городов, пока мы рассчитываем только на наши вооруженные силы", - сказал Пушилин
Денис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что в вопросе полного освобождения республики и прекращении обстрелов целесообразно рассчитывать только на ВС РФ, учитывая недоговороспособную позицию Киева.
"С учетом того опыта, который мы имеем в переговорных процессах с украинским режимом, с учетом их недоговороспособной позиции, с учетом потери их субъектности по многим аспектам, на данный момент вижу целесообразным, в плане освобождения территории ДНР, в плане прекращения обстрелов наших городов, пока мы рассчитываем только на наши вооруженные силы", - сказал Пушилин
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Донецкая Народная РеспубликаКиевДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
