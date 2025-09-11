https://ria.ru/20250911/priamurja-2041093280.html

В Приамурье модернизируют сеть придорожных кафе и гостиниц

В Приамурье модернизируют сеть придорожных кафе и гостиниц - РИА Новости, 11.09.2025

В Приамурье модернизируют сеть придорожных кафе и гостиниц

Сеть придорожных кафе и гостиниц планируют модернизировать в Амурской области, уже определён список перспективных объектов для туристов и водителей, сообщает... РИА Новости, 11.09.2025

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен – РИА Новости. Сеть придорожных кафе и гостиниц планируют модернизировать в Амурской области, уже определён список перспективных объектов для туристов и водителей, сообщает правительство региона. "Кафе и гостиницы на трассах важны не только для туристов, но и для отдыха водителей в пути. Минтрансу области совместно с Агентством гостеприимства поручил выделить приоритетные объекты для модернизации. Полноценный отдых водителей и аварийность напрямую взаимосвязаны. Когда нет площадок, где люди могут сделать остановку, прогуляться, пообедать и поспать при необходимости — это приводит к плачевным последствиям. Нужно определить перспективные площадки, и мы со своей стороны посмотрим, как дополнительно помочь в их обновлении", - рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов. В приоритетном списке - 14 объектов, интересных для автотуристов-путешественников. В четырёх уже запланирована модернизация. В частности, в кафе "Домашняя кухня" в селе Новопетровка, которое находится по пути на космодром "Восточный", установят современные терминалы оплаты, создадут зону отдыха с беседкой, пешеходную зону. В кафе "Бурятская кухня" на федеральной трассе "Лена" построят новое здание кафе и установят уличный санблок. Вместимость гостиничного комплекса с кафе "Лапри" в Тындинском округе расширят с 10 до 50 гостей. Предприниматель также планирует строительство банного комплекса и стоянки для большегрузов, готов разместить на территории стелу и знаки туристской навигации. Также комплекс используется как пункт обогрева. Мотель с кафе "Максим" в Завитинском округе за счёт строительства модульных домов увеличат до 24 койко-мест. Как рассказали в амурском министерстве внешних связей и туризма, для поддержки предпринимателей, которые занимаются развитием придорожного сервиса, в регионе разрабатываются новые меры поддержки. Одна из них – льготный займ на сумму до 10 миллионов рублей на срок до 5 лет со ставкой до 5%. Средства можно будет направить на строительство и модернизацию объектов размещения, общественного питания, на обустройство стоянок, благоустройство территорий, а также приведенин объектов придорожного сервиса к единому дизайну по стандартам, разрабатываемым сейчас Центром развития территорий. Кроме того, для инвесторов действует единая субсидия на развитие туризма, по которой возмещают 70% затрат, в том числе на разработку новых туристических маршрутов. Это могут быть расходы на организацию выделенных зон отдыха: беседки, навесы, скамейки, санитарные зоны и др. Также с 2024 года для владельцев объектов придорожного сервиса, включенных в специальный реестр, действуют льготные налоговые ставки. При создании новых кафе и гостиничных комплексов у трасс инвесторам предоставлена возможность получить земельный участок без торгов — при условии, что их проект будет признан масштабным, добавили в правительстве. Помимо этого, на перспективных объектах придорожного сервиса разместят баннеры с QR-кодами на информацию по возможным маршрутам.

