Лидер Йемена примет участие в российско-арабском саммите

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими должен принять участие в российско-арабском саммите, который состоится в середине октября в Москве, сообщили РИА Новости в посольстве Йемена в Москве. "Да, должен принять участие", - сказали агентству в дипмиссии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку самой ЛАГ разосланы послания от имени президента России Владимира Путина для участия в первом российско-арабском саммите, который запланирован на 15 октября.
