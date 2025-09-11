Рейтинг@Mail.ru
Лидер Йемена примет участие в российско-арабском саммите - РИА Новости, 11.09.2025
10:57 11.09.2025
Лидер Йемена примет участие в российско-арабском саммите
Лидер Йемена примет участие в российско-арабском саммите
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими должен принять участие в российско-арабском саммите, который состоится в середине октября в Москве, сообщили РИА Новости в посольстве Йемена в Москве. "Да, должен принять участие", - сказали агентству в дипмиссии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку самой ЛАГ разосланы послания от имени президента России Владимира Путина для участия в первом российско-арабском саммите, который запланирован на 15 октября.
Лидер Йемена примет участие в российско-арабском саммите

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими должен принять участие в российско-арабском саммите, который состоится в середине октября в Москве, сообщили РИА Новости в посольстве Йемена в Москве.
"Да, должен принять участие", - сказали агентству в дипмиссии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку самой ЛАГ разосланы послания от имени президента России Владимира Путина для участия в первом российско-арабском саммите, который запланирован на 15 октября.
