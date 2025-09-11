https://ria.ru/20250911/prestizh-2041255087.html

"Сделано в России" повышает престиж российской продукции

2025-09-11T17:19:00+03:00

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские компании, которые прошли добровольную сертификацию по программе "Сделано в России", не только получают поддержку в продвижении на мировые рынки, но также повышают узнаваемость и на внутреннем рынке России, рассказал руководитель представительства Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) в Краснодаре Владислав Есин на полях конференции "Крымский экспорт: новации и поддержка. Сделано в России"."Программа "Сделано в России" помогает компаниям повышать узнаваемость как за рубежом, так и внутри страны. Её инструменты поддерживают продвижение продукции на ключевых рынках - Китае, ОАЭ и Саудовской Аравии, а фирменный логотип усиливает доверие потребителей и на российском рынке", - отметил Есин.В конференции приняли участие: заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, директор Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая, а также руководитель лаборатории креативных индустрий Школы управления СКОЛКОВО Лидия Рой.Добровольная сертификация – часть программы комплексного продвижения на экспорт под международным брендом "Сделано в России", которую развивает Российский экспортный центр и координирует Минпромторг России. Сертификат присваивается товарам и услугам с улучшенными характеристиками и повышенным качеством. Его получение свидетельствует о надежности производителя и безопасности препарата, что особенно важно для продвижения на международных рынках.

