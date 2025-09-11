https://ria.ru/20250911/premer-2041237741.html

Фицо призвал ЕС прилагать мирные усилия на разрешение конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожелал, чтобы Европейский союз направлял больше усилий на мирное разрешение конфликта на Украине. РИА Новости, 11.09.2025

БРАТИСЛАВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожелал, чтобы Европейский союз направлял больше усилий на мирное разрешение конфликта на Украине. "Я выразил пожелание, чтобы Европейский союз тратил на мирные процессы такую же меру внимания и энергии, какую он тратит на военную помощь Украине. Это мое желание. Я также сказал, что если у независимой словацкой внешней политике, которая ориентирована на все четыре стороны мира, есть определенные результаты, это означает хорошие отношения с разными странами, то мы предлагаем этот опыт и возможности, потому что приоритетом моего правительства является мир, а не продолжение войны и не военная поддержка Украины в этом процессе", - сказал Фицо по итогам встречи с главой Евросовета Антониу Коштой в Братиславе в четверг. Трансляция заявления для прессы велась на официальном YouTube-канале правительства Словакии. Фицо неоднократно выражал мнение о том, что у конфликта на Украине нет военного решения и разрешить ситуацию можно только дипломатическим путем. В конце сентября словацкий премьер по итогам встречи с Владимиром Зеленским заявил, что республика поддерживает все инициативы, которые направлены на достижение мира на Украине.

