Фицо призвал ЕС прилагать мирные усилия на разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 11.09.2025
16:16 11.09.2025
Фицо призвал ЕС прилагать мирные усилия на разрешение конфликта на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожелал, чтобы Европейский союз направлял больше усилий на мирное разрешение конфликта на Украине. РИА Новости, 11.09.2025
в мире
украина
словакия
братислава
роберт фицо
антониу кошта
владимир зеленский
евросовет
БРАТИСЛАВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожелал, чтобы Европейский союз направлял больше усилий на мирное разрешение конфликта на Украине. "Я выразил пожелание, чтобы Европейский союз тратил на мирные процессы такую же меру внимания и энергии, какую он тратит на военную помощь Украине. Это мое желание. Я также сказал, что если у независимой словацкой внешней политике, которая ориентирована на все четыре стороны мира, есть определенные результаты, это означает хорошие отношения с разными странами, то мы предлагаем этот опыт и возможности, потому что приоритетом моего правительства является мир, а не продолжение войны и не военная поддержка Украины в этом процессе", - сказал Фицо по итогам встречи с главой Евросовета Антониу Коштой в Братиславе в четверг. Трансляция заявления для прессы велась на официальном YouTube-канале правительства Словакии. Фицо неоднократно выражал мнение о том, что у конфликта на Украине нет военного решения и разрешить ситуацию можно только дипломатическим путем. В конце сентября словацкий премьер по итогам встречи с Владимиром Зеленским заявил, что республика поддерживает все инициативы, которые направлены на достижение мира на Украине.
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожелал, чтобы Европейский союз направлял больше усилий на мирное разрешение конфликта на Украине.
"Я выразил пожелание, чтобы Европейский союз тратил на мирные процессы такую же меру внимания и энергии, какую он тратит на военную помощь Украине. Это мое желание. Я также сказал, что если у независимой словацкой внешней политике, которая ориентирована на все четыре стороны мира, есть определенные результаты, это означает хорошие отношения с разными странами, то мы предлагаем этот опыт и возможности, потому что приоритетом моего правительства является мир, а не продолжение войны и не военная поддержка Украины в этом процессе", - сказал Фицо по итогам встречи с главой Евросовета Антониу Коштой в Братиславе в четверг. Трансляция заявления для прессы велась на официальном YouTube-канале правительства Словакии.
Фицо неоднократно выражал мнение о том, что у конфликта на Украине нет военного решения и разрешить ситуацию можно только дипломатическим путем. В конце сентября словацкий премьер по итогам встречи с Владимиром Зеленским заявил, что республика поддерживает все инициативы, которые направлены на достижение мира на Украине.
Фицо выступил за предоставление гарантий безопасности России
6 сентября, 17:11
 
