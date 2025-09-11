Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Индонезии рассказало о ситуации с потопами на Бали
11:33 11.09.2025
Посольство России в Индонезии рассказало о ситуации с потопами на Бали
Посольство России в Индонезии рассказало о ситуации с потопами на Бали - РИА Новости, 11.09.2025
Посольство России в Индонезии рассказало о ситуации с потопами на Бали
Потопы на Бали повредили линии электропередач, российские загранучреждения в Индонезии поддерживают контакт с местными компетентными ведомствами, заявило... РИА Новости, 11.09.2025
ДЖАКАРТА, 11 сен - РИА Новости. Потопы на Бали повредили линии электропередач, российские загранучреждения в Индонезии поддерживают контакт с местными компетентными ведомствами, заявило посольство РФ в стране. "В связи с сильными осадками в провинции Бали 9-10 сентября сего года в некоторых районах острова было зафиксировано повышение уровня воды до 1,5 метров, подтопление частных домов, повреждение линий электропередач. Был временно ограничен доступ к отдельным участкам дорог", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства. Дипмиссия уточнила со ссылкой на региональное агентство по чрезвычайным ситуациям, что в настоящее время ситуация находится под контролем властей, туристические районы Бали не пострадали, инфраструктура работает без перебоев. Также продолжается работа по расчистке заторов и обеспечению проходимости ключевых маршрутов. По последним данным, потопы на Бали унесли жизни 14 человек.
Посольство России в Индонезии рассказало о ситуации с потопами на Бали

На Бали из-за потопов повреждены линии электропередач

© Фото : BASARNASСпасатели эвакуируют жителей во время наводнения на Бали, Индонезия
Спасатели эвакуируют жителей во время наводнения на Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : BASARNAS
Спасатели эвакуируют жителей во время наводнения на Бали, Индонезия
ДЖАКАРТА, 11 сен - РИА Новости. Потопы на Бали повредили линии электропередач, российские загранучреждения в Индонезии поддерживают контакт с местными компетентными ведомствами, заявило посольство РФ в стране.
"В связи с сильными осадками в провинции Бали 9-10 сентября сего года в некоторых районах острова было зафиксировано повышение уровня воды до 1,5 метров, подтопление частных домов, повреждение линий электропередач. Был временно ограничен доступ к отдельным участкам дорог", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства.
Дипмиссия уточнила со ссылкой на региональное агентство по чрезвычайным ситуациям, что в настоящее время ситуация находится под контролем властей, туристические районы Бали не пострадали, инфраструктура работает без перебоев. Также продолжается работа по расчистке заторов и обеспечению проходимости ключевых маршрутов.
По последним данным, потопы на Бали унесли жизни 14 человек.
На Бали нашли тело россиянина
