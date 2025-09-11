https://ria.ru/20250911/posol-2041266756.html

Посол Италии завершила свою миссию в России

Посол Италии завершила свою миссию в России - РИА Новости, 11.09.2025

Посол Италии завершила свою миссию в России

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в четверг принял посла Италии в Москве Чечилию Пиччони по случаю завершения ее дипломатической миссии, она проработала на своем РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T17:51:00+03:00

2025-09-11T17:51:00+03:00

2025-09-11T17:51:00+03:00

в мире

италия

россия

москва

александр грушко

антонио таяни

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в четверг принял посла Италии в Москве Чечилию Пиччони по случаю завершения ее дипломатической миссии, она проработала на своем посту чуть больше года, сообщили в российском дипведомстве. "Одиннадцатого сентября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики в Российской Федерации Чечилию Пиччони с протокольным визитом в связи с завершением ее дипломатической миссии", - говорится в комментарии на сайте министерства. Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни объявил, что Пиччони покидает пост и получит должность в министерстве. Послом в Москве она проработала чуть больше года. Новым послом Италии в России станет бывший глава дипмиссии в Австрии Стефано Белтраме, который с 2021 по 2024 возглавлял посольство Италии в Австрии. До этого он работал в Китае, США, Иране, Кувейте и Германии. Также Белтраме занимал должность советника в МВД Италии, а до недавнего времени работал в структуре минфина.

https://ria.ru/20250906/putin-2040126332.html

https://ria.ru/20250911/ssha-2041204239.html

италия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, россия, москва, александр грушко, антонио таяни