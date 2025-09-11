https://ria.ru/20250911/posol-2041266756.html
Посол Италии завершила свою миссию в России
Посол Италии завершила свою миссию в России - РИА Новости, 11.09.2025
Посол Италии завершила свою миссию в России
Замглавы МИД РФ Александр Грушко в четверг принял посла Италии в Москве Чечилию Пиччони по случаю завершения ее дипломатической миссии
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в четверг принял посла Италии в Москве Чечилию Пиччони по случаю завершения ее дипломатической миссии, она проработала на своем посту чуть больше года, сообщили в российском дипведомстве. "Одиннадцатого сентября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики в Российской Федерации Чечилию Пиччони с протокольным визитом в связи с завершением ее дипломатической миссии", - говорится в комментарии на сайте министерства. Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни объявил, что Пиччони покидает пост и получит должность в министерстве. Послом в Москве она проработала чуть больше года. Новым послом Италии в России станет бывший глава дипмиссии в Австрии Стефано Белтраме, который с 2021 по 2024 возглавлял посольство Италии в Австрии. До этого он работал в Китае, США, Иране, Кувейте и Германии. Также Белтраме занимал должность советника в МВД Италии, а до недавнего времени работал в структуре минфина.
Посол Италии завершила свою миссию в России
Замглавы МИД РФ Грушко принял посла Италии Пиччони по случаю завершения миссии