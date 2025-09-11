Рейтинг@Mail.ru
Посол Италии завершила свою миссию в России - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/posol-2041266756.html
Посол Италии завершила свою миссию в России
Посол Италии завершила свою миссию в России - РИА Новости, 11.09.2025
Посол Италии завершила свою миссию в России
Замглавы МИД РФ Александр Грушко в четверг принял посла Италии в Москве Чечилию Пиччони по случаю завершения ее дипломатической миссии, она проработала на своем РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T17:51:00+03:00
2025-09-11T17:51:00+03:00
в мире
италия
россия
москва
александр грушко
антонио таяни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в четверг принял посла Италии в Москве Чечилию Пиччони по случаю завершения ее дипломатической миссии, она проработала на своем посту чуть больше года, сообщили в российском дипведомстве. "Одиннадцатого сентября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики в Российской Федерации Чечилию Пиччони с протокольным визитом в связи с завершением ее дипломатической миссии", - говорится в комментарии на сайте министерства. Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни объявил, что Пиччони покидает пост и получит должность в министерстве. Послом в Москве она проработала чуть больше года. Новым послом Италии в России станет бывший глава дипмиссии в Австрии Стефано Белтраме, который с 2021 по 2024 возглавлял посольство Италии в Австрии. До этого он работал в Китае, США, Иране, Кувейте и Германии. Также Белтраме занимал должность советника в МВД Италии, а до недавнего времени работал в структуре минфина.
https://ria.ru/20250906/putin-2040126332.html
https://ria.ru/20250911/ssha-2041204239.html
италия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_3c2ecb2b926986d6c3ee680cf980bfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, россия, москва, александр грушко, антонио таяни
В мире, Италия, Россия, Москва, Александр Грушко, Антонио Таяни
Посол Италии завершила свою миссию в России

Замглавы МИД РФ Грушко принял посла Италии Пиччони по случаю завершения миссии

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в четверг принял посла Италии в Москве Чечилию Пиччони по случаю завершения ее дипломатической миссии, она проработала на своем посту чуть больше года, сообщили в российском дипведомстве.
"Одиннадцатого сентября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики в Российской Федерации Чечилию Пиччони с протокольным визитом в связи с завершением ее дипломатической миссии", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
В Италии раскрыли, как Путин сорвал планы "коалиции желающих" по Украине
6 сентября, 03:03
Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни объявил, что Пиччони покидает пост и получит должность в министерстве. Послом в Москве она проработала чуть больше года.
Новым послом Италии в России станет бывший глава дипмиссии в Австрии Стефано Белтраме, который с 2021 по 2024 возглавлял посольство Италии в Австрии. До этого он работал в Китае, США, Иране, Кувейте и Германии. Также Белтраме занимал должность советника в МВД Италии, а до недавнего времени работал в структуре минфина.
Встреча Александра Лукашенко и Джона Коула - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
США хотят вернуть посольство в Минске, заявил представитель Трампа
Вчера, 14:27
 
В миреИталияРоссияМоскваАлександр ГрушкоАнтонио Таяни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала