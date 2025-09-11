https://ria.ru/20250911/polsha-2041110234.html

Польша направила в НАТО список ожиданий по усилению своей ПВО

Польша направила в НАТО список ожиданий по усилению своей ПВО

ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости. Польша направила в штаб-квартиру НАТО список ожиданий по усилению своей противовоздушной обороны, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий в эфире Польского телевидения. "Генеральный штаб уже направил наш список ожиданий в штаб-квартиру НАТО. В настоящее время эти ожидания рассматривают. Об очередных шагах будет объявлено в течение нескольких дней", - сказал Босацкий. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал, что государства-члены НАТО предлагают Польше поддержку в области противовоздушной обороны после инцидента с дронами, а министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Швеция срочно направляет в Польшу дополнительные самолеты и средства ПВО. Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

