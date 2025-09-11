https://ria.ru/20250911/polovina-2041084788.html

Почти половина россиян заявили, что им хватает денег

Почти половина россиян заявили, что им хватает денег - РИА Новости, 11.09.2025

Почти половина россиян заявили, что им хватает денег

Почти половина (49%) опрошенных россиян заявили, что им хватает денег, этот показатель с 2006 года вырос на 31%, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ,... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T02:26:00+03:00

2025-09-11T02:26:00+03:00

2025-09-11T02:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

вциом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154866/13/1548661320_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_76fa00521e348a7831d776604b82bbb0.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Почти половина (49%) опрошенных россиян заявили, что им хватает денег, этот показатель с 2006 года вырос на 31%, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости. Каждый второй (49%) респондент отметил, что ему в жизни хватает денег, в 2006 году доля тех, кому хватало денег, составляла 18%. Около трети (32%) опрошенных сказали, что им скорее не хватает средств, 18%, что совершенно их не хватает. Женщины (53%) чаще мужчин (46%) отмечают нехватку денег. Чаще остальных о том, что им хватает денег, говорили представители поколения оттепели (люди, рожденные до 1947 года) - 55%, а реже - представители поколения застоя (рожденные в 1948-1967 годы) - 44%. На вопрос о том, хватало ли им в прошлом месяце денег до зарплаты на покупку продуктов питания и товаров первой необходимости, 56% респондентов отметили, что определенно хватало, 28% - хватало, но с трудом, 15% - не хватало. "Исследование показывает, какие существенные структурные преобразования произошли в нашем обществе за последние 20 лет в оценках россиянами своего материального достатка. Если в 2006 году наблюдался существенный перекос в сторону малообеспеченных групп, то сейчас структура общества более сбалансирована, с преобладанием в ней средних слоев населения", - прокомментировал результаты опроса эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Алексей Ручин. По его словам, российское общество с 2006 года перешло от пирамидальной модели общества, где чем лучше было благосостояние социальной группы, тем меньше был её размер, к модели общества "в форме ромба", в которой основная часть населения среднего материального достатка и равные доли высокодоходных и низкодоходных групп. "Этот баланс сейчас – основа социальной устойчивости и фундамент дальнейшего развития. Но изменения социальной структуры влекут за собой и изменения структуры социальных потребностей, на которые нужно реагировать. Общество уже другое, а это значит – другие подходы во многих сферах нашей жизни: новые решения в социальной политике, коммуникациях с населением, на рынке труда и потребительском рынке", - добавил Ручин. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 июля 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240831/opros-1969620737.html

https://ria.ru/20250619/opros-2023774427.html

https://ria.ru/20250312/kredit-2004484161.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вциом