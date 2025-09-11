https://ria.ru/20250911/politsejskij-2041141717.html

Один из полицейских признал вину в получении взятки от сотрудников Baza

Один из полицейских признал вину в получении взятки от сотрудников Baza - РИА Новости, 11.09.2025

Один из полицейских признал вину в получении взятки от сотрудников Baza

Полицейский, обвиняемый в получении взятки от сотрудников Telegram-канала Baza, признал вину и сотрудничает со следствием, сказано в материалах дела, с которыми РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T11:14:00+03:00

2025-09-11T11:14:00+03:00

2025-09-11T11:15:00+03:00

происшествия

обыски в офисе telegram-канала baza

telegram-канал baza

краснодар

белгород

александр селиванов

глеб трифонов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Полицейский, обвиняемый в получении взятки от сотрудников Telegram-канала Baza, признал вину и сотрудничает со следствием, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Сергей Ковалев полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, дает правдивые показания, сотрудничает со следствием", - говорится в документе.В связи с этими обстоятельствами защита просила отпустить его под домашний арест. По словам адвоката, обвиняемый состоит в браке, имеет 2 малолетних детей, его супруга находится в декретном отпуске, на его иждивении также находится отец, страдающий рядом хронических заболеваний. Тем не менее, суд отказался выпустить его из СИЗО.Ранее суд арестовал главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и сотрудницу этого Telegram-канала Татьяну Лукьянову. Оба не признают вину.Кроме того, под арестом оказались трое полицейских, которые, по версии следствия, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Это оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска из Белгорода Александр Селиванов.Селиванов в суде признал вину в получении взятки. Его адвокат Сусанна Макушинская сообщила, что "в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей".

https://ria.ru/20250902/obvineniya-2039078476.html

https://ria.ru/20250723/glavred-2030986445.html

краснодар

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, обыски в офисе telegram-канала baza, telegram-канал baza, краснодар, белгород, александр селиванов, глеб трифонов, министерство внутренних дел рф (мвд россии)