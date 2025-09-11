Рейтинг@Mail.ru
Один из полицейских признал вину в получении взятки от сотрудников Baza
11:14 11.09.2025
Один из полицейских признал вину в получении взятки от сотрудников Baza
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Полицейский, обвиняемый в получении взятки от сотрудников Telegram-канала Baza, признал вину и сотрудничает со следствием, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Сергей Ковалев полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, дает правдивые показания, сотрудничает со следствием", - говорится в документе.В связи с этими обстоятельствами защита просила отпустить его под домашний арест. По словам адвоката, обвиняемый состоит в браке, имеет 2 малолетних детей, его супруга находится в декретном отпуске, на его иждивении также находится отец, страдающий рядом хронических заболеваний. Тем не менее, суд отказался выпустить его из СИЗО.Ранее суд арестовал главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и сотрудницу этого Telegram-канала Татьяну Лукьянову. Оба не признают вину.Кроме того, под арестом оказались трое полицейских, которые, по версии следствия, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Это оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска из Белгорода Александр Селиванов.Селиванов в суде признал вину в получении взятки. Его адвокат Сусанна Макушинская сообщила, что "в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей".
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Полицейский, обвиняемый в получении взятки от сотрудников Telegram-канала Baza, признал вину и сотрудничает со следствием, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Сергей Ковалев полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, дает правдивые показания, сотрудничает со следствием", - говорится в документе.
В связи с этими обстоятельствами защита просила отпустить его под домашний арест. По словам адвоката, обвиняемый состоит в браке, имеет 2 малолетних детей, его супруга находится в декретном отпуске, на его иждивении также находится отец, страдающий рядом хронических заболеваний. Тем не менее, суд отказался выпустить его из СИЗО.
Ранее суд арестовал главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и сотрудницу этого Telegram-канала Татьяну Лукьянову. Оба не признают вину.
Кроме того, под арестом оказались трое полицейских, которые, по версии следствия, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Это оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска из Белгорода Александр Селиванов.
Селиванов в суде признал вину в получении взятки. Его адвокат Сусанна Макушинская сообщила, что "в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей".
