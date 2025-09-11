https://ria.ru/20250911/podmoskove-2041201789.html

В Подмосковье спасли двух заблудившихся при сборе грибов пенсионерок

11.09.2025

В Подмосковье спасли двух заблудившихся при сборе грибов пенсионерок

Три часа понадобилось спасателям, чтобы найти в ночном лесу в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья двух заблудившихся при сборе грибов пенсионерок,... РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Три часа понадобилось спасателям, чтобы найти в ночном лесу в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья двух заблудившихся при сборе грибов пенсионерок, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в Telegram-канале. "Вчера работники "Мособлпожспас" нашли и вывели из лесного массива двух заблудившихся пенсионерок. Женщины 1954 и 1956 года рождения собирали грибы недалеко от деревни Петрушино Орехово-Зуевского округа. Как это всегда бывает: грибок за грибком, и вот женщины уже не понимают, откуда пришли и куда надо идти дальше. К этому времени стемнело и, разволновавшись, любительницы тихой охоты позвонили в "112", - говорится в сообщении. На поиск "потеряшек" был направлен дежурный караул 243-й пожарно-спасательной части. Дозвонившись до пенсионерок, специалисты успокоили их, спросили о состоянии здоровья, уровне заряда телефона и дали необходимые рекомендации. "Болотистая местность и темные условия осложняли работу, но, к счастью, спустя три часа поисков ребята обнаружили женщин. Напоив "потеряшек" горячим чаем, спасатели оказали им психологическую помощь и благополучно вывели из леса", - отметили в ведомстве. Оказавшись дома, пенсионерки написали благодарственное письмо в адрес спасательного подразделения. В нем нет официальных фраз, зато есть самые искренние и важные слова. "Мы даже не ожидали, что нас могут найти ночью в кромешной темноте в такой чащобе. Но благодаря оперативной работе спасательной команды и лесника нас нашли! Добрались к нам сквозь бурелом и вывели к машине. Огромная благодарность всем! Диспетчеру пожарно-спасательной части и леснику, которые не оставляют людей в критической ситуации, а помогают доброжелательно, уверенно и профессионально!", – приводит "Мособлпожспас" слова пенсионерок.

московская область (подмосковье)

2025

