В Подмосковье спасли двух заблудившихся при сборе грибов пенсионерок
В Подмосковье спасли двух заблудившихся при сборе грибов пенсионерок - РИА Новости, 11.09.2025
В Подмосковье спасли двух заблудившихся при сборе грибов пенсионерок
Три часа понадобилось спасателям, чтобы найти в ночном лесу в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья двух заблудившихся при сборе грибов пенсионерок,... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Три часа понадобилось спасателям, чтобы найти в ночном лесу в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья двух заблудившихся при сборе грибов пенсионерок, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в Telegram-канале. "Вчера работники "Мособлпожспас" нашли и вывели из лесного массива двух заблудившихся пенсионерок. Женщины 1954 и 1956 года рождения собирали грибы недалеко от деревни Петрушино Орехово-Зуевского округа. Как это всегда бывает: грибок за грибком, и вот женщины уже не понимают, откуда пришли и куда надо идти дальше. К этому времени стемнело и, разволновавшись, любительницы тихой охоты позвонили в "112", - говорится в сообщении. На поиск "потеряшек" был направлен дежурный караул 243-й пожарно-спасательной части. Дозвонившись до пенсионерок, специалисты успокоили их, спросили о состоянии здоровья, уровне заряда телефона и дали необходимые рекомендации. "Болотистая местность и темные условия осложняли работу, но, к счастью, спустя три часа поисков ребята обнаружили женщин. Напоив "потеряшек" горячим чаем, спасатели оказали им психологическую помощь и благополучно вывели из леса", - отметили в ведомстве. Оказавшись дома, пенсионерки написали благодарственное письмо в адрес спасательного подразделения. В нем нет официальных фраз, зато есть самые искренние и важные слова. "Мы даже не ожидали, что нас могут найти ночью в кромешной темноте в такой чащобе. Но благодаря оперативной работе спасательной команды и лесника нас нашли! Добрались к нам сквозь бурелом и вывели к машине. Огромная благодарность всем! Диспетчеру пожарно-спасательной части и леснику, которые не оставляют людей в критической ситуации, а помогают доброжелательно, уверенно и профессионально!", – приводит "Мособлпожспас" слова пенсионерок.
московская область (подмосковье)
В Подмосковье спасли двух заблудившихся при сборе грибов пенсионерок
Двух заблудившихся при сборе грибов пенсионерок нашли в лесу в Подмосковье
