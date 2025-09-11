https://ria.ru/20250911/podmoskove-2041191565.html

Почти 550 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Обследование репродуктивного здоровья в Подмосковье с начала года прошли почти 550 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Жители Московской области от 18 до 49 лет могут бесплатно пройти репродуктивную диспансеризацию. В ходе такого осмотра женщинам доступна консультация акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчины могут получить консультацию уролога, который при необходимости направит пациента на дополнительные исследования. Они включают в себя спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции. "Репродуктивная диспансеризация особенно важна при планировании будущей беременности. В Московской области пройти ее можно абсолютно бесплатно, по полису ОМС. Всего с начала года такой возможностью воспользовались уже почти 550 тысяч человек", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Пройти репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье", по номеру телефона 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот "Денис цифровой помощник КЦ МО" в мессенджере "Телеграм".

