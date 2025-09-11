https://ria.ru/20250911/pobediteli-2041275369.html

Бречалов наградил победителей конкурса "Семейные трудовые династии"

Бречалов наградил победителей конкурса "Семейные трудовые династии" - РИА Новости, 11.09.2025

Бречалов наградил победителей конкурса "Семейные трудовые династии"

Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил победителей и призеров ежегодного республиканского конкурса "Семейные трудовые династии", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T18:13:00+03:00

2025-09-11T18:13:00+03:00

2025-09-11T18:13:00+03:00

удмуртская республика

александр бречалов

ижевск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576344212_0:107:2983:1785_1920x0_80_0_0_ab2cc04a2ac21c41cdc14a293970156c.jpg

УФА, 11 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил победителей и призеров ежегодного республиканского конкурса "Семейные трудовые династии", сообщает пресс-служба руководителя региона. В пресс-службе отметили, что День семейных трудовых династий был учрежден в 2021 году по указу главы региона. Праздник ежегодно отмечается в республике 10 сентября. "В Ижевске прошло чествование победителей и призеров ежегодного республиканского конкурса "Семейные трудовые династии". На торжественном мероприятии глава Удмуртии Александр Бречалов наградил семьи, которые столетиями трудятся в одной профессии", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что в 2025 году торжественное мероприятие в честь праздничной даты прошло в Театре оперы и балета имени П.И. Чайковского. Его главными гостями стали девять семей. Они вошли в число призёров и победителей традиционного республиканского конкурса среди семейных трудовых династий. В финале участвовали 22 большие семьи из разных уголков Удмуртии. "Вы знаете, что у нас дан старт национальным проектам "Семья" и "Кадры". Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, поддержка семей с детьми – наш фундаментальный нравственный выбор. Многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. Большая семья обладает огромным потенциалом, который важно поддерживать. И сегодня мы видим живые примеры того, как этот потенциал, умноженный на несколько поколений, приводит к потрясающим результатам", – приводятся слова Бречалова с торжественной церемонии. Глава региона вручил лучшим династиям республики дипломы и денежные сертификаты. В номинации "За эффективную работу" победу одержала медицинская семья Речич из Ижевска. Девять из десяти представителей этой династии заканчивали вуз в родной республике – Ижевскую государственную медицинскую академию. Старейшей династией признана семья Семеновых из Можгинского района, чей общий трудовой стаж составляет 466 лет в сельском хозяйстве. В номинации "За преемственность поколений" победила семья Дедюхиных, следует из релиза. "Нас больше 120 человек, 25 внуков, 46 правнуков и четыре праправнука. Мама с папой всю жизнь в колхозе проработали, и дети пошли тем же путем. Как мы близки к природе и земле, так и близки друг с другом. Ни одного дела мы не делаем в одиночестве – буквально за час у нас всё вскопано, скошено и прибрано. Отдыхаем тоже большой компанией, особенно любим играть в хоккей и футбол. Огромная семья – это большая душевная поддержка", – цитирует пресс-служба Елизавету Дедюхину. Также в рамках празднования Дня семейных трудовых династий глава региона вручил высшие государственные награды многодетным родителям. Почётное звание "Мать-героиня" присвоено Любови Бабайловой, воспитывающей 15 детей. Ордена "Родительская слава" удостоены супруги Эдуард и Любовь Михайловы, вырастившие девять детей, рассказали в пресс-службе. "В Удмуртии действует множество мер поддержки семей. Сегодня их получает свыше 115 тысяч семей с детьми. Только с начала года почти 4,5 тысячи семей получили сертификат на материнский капитал. Для молодых и многодетных семей в республике работают социальные няни. Кроме того, открыты пункты бесплатного проката предметов для новорождённых и семейные МФЦ для консультаций по социальным вопросам", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250830/svo-2038543977.html

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр бречалов, ижевск