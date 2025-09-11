https://ria.ru/20250911/pismo-2041194080.html

Коул передал Лукашенко письмо от Трампа

Спецпредставитель президента США Джон Коул передал главе белорусского государства Александру Лукашенко письмо от американского лидера Дональда Трампа на встрече РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T13:52:00+03:00

2025-09-11T13:52:00+03:00

2025-09-11T14:20:00+03:00

сша

минск

в мире

дональд трамп

александр лукашенко

нью-йорк (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041196136_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ab286b660d5f514c3f790a464aaa20c9.jpg

МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Спецпредставитель президента США Джон Коул передал главе белорусского государства Александру Лукашенко письмо от американского лидера Дональда Трампа на встрече в Минске."Прежде всего, господин президент, у меня для вас кое-что есть. Позвольте зачитать это письмо от президента Трампа вам", - сказал Коул в ходе встречи с Лукашенко. Видео встречи разместил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Уважаемый господин Лукашенко! Меланья присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения. Мы особенно удовлетворены тем, что признаем великолепную победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Она представляет собой самое лучшее из того, чем является ваша страна, и мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями. Мы смотрим с надеждой в будущий год, мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси. Искренне ваш", - говорится в письме, которое предоставил Коул.Он также обратил внимание Лукашенко на подпись в письме, где Трамп подписался своим первым именем, американский лидер редко так подписывается. "Это особый знак дружбы", - сказал представитель президента США.

2025

Новости

