В Петербурге предъявили обвинение зарезавшему девушку в отеле - РИА Новости, 11.09.2025
10:11 11.09.2025
В Петербурге предъявили обвинение зарезавшему девушку в отеле
В Петербурге предъявили обвинение зарезавшему девушку в отеле - РИА Новости, 11.09.2025
В Петербурге предъявили обвинение зарезавшему девушку в отеле
Зарезавшему девушку в апарт-отеле в Петербурге юноше из Южно-Сахалинска предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью, сообщает пресс-служба ГСУ СК по...
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Зарезавшему девушку в апарт-отеле в Петербурге юноше из Южно-Сахалинска предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "Следователем следственного отдела по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу предъявлено обвинение молодому человеку в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью)", - сообщает пресс-служба. Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что юноша признал вину в совершенном преступлении на допросе, но на дальнейшие вопросы следователя в присутствии адвоката отказался отвечать, воспользовавшись 51 статьей Конституции РФ. Пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщила, что вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте обнаружено тело несовершеннолетней с множественными ножевыми ранениями. В ходе предварительного следствия было установлено, что молодой человек пригласил ранее знакомую 15-летнюю девушку в номер, где на почве неприязненных отношений нанес множественные удары ножом. Как сообщил городской главк СК, подозреваемый после совершения убийства нанес себе повреждения, с которыми был доставлен в больницу. Источник в оперативных службах города сообщал РИА Новости, что молодые люди познакомились примерно два года назад в онлайн-игре, но летом решили расстаться по инициативе девушки, так как ее мать была против таких отношений. Седьмого сентября девушка сказала, что пойдет встречать подругу, но вечером перестала выходить на связь.
санкт-петербург
россия
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге предъявили обвинение зарезавшему девушку в отеле

СК предъявил обвинение зарезавшему 15-летнюю девушку в апарт-отеле в Петербурге

© Фото : Питерский Следком/TelegramНа месте убийства пятнадцатилетней девушки в петербургском апарт-отеле
На месте убийства пятнадцатилетней девушки в петербургском апарт-отеле - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : Питерский Следком/Telegram
На месте убийства пятнадцатилетней девушки в петербургском апарт-отеле
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Зарезавшему девушку в апарт-отеле в Петербурге юноше из Южно-Сахалинска предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"Следователем следственного отдела по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу предъявлено обвинение молодому человеку в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью)", - сообщает пресс-служба.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что юноша признал вину в совершенном преступлении на допросе, но на дальнейшие вопросы следователя в присутствии адвоката отказался отвечать, воспользовавшись 51 статьей Конституции РФ.
Пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщила, что вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте обнаружено тело несовершеннолетней с множественными ножевыми ранениями. В ходе предварительного следствия было установлено, что молодой человек пригласил ранее знакомую 15-летнюю девушку в номер, где на почве неприязненных отношений нанес множественные удары ножом. Как сообщил городской главк СК, подозреваемый после совершения убийства нанес себе повреждения, с которыми был доставлен в больницу. Источник в оперативных службах города сообщал РИА Новости, что молодые люди познакомились примерно два года назад в онлайн-игре, но летом решили расстаться по инициативе девушки, так как ее мать была против таких отношений. Седьмого сентября девушка сказала, что пойдет встречать подругу, но вечером перестала выходить на связь.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В Новосибирске задержали мужчину по обвинению в издевательствах над сыном
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
