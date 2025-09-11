https://ria.ru/20250911/peterburg-2041123491.html

В Петербурге предъявили обвинение зарезавшему девушку в отеле

В Петербурге предъявили обвинение зарезавшему девушку в отеле - РИА Новости, 11.09.2025

В Петербурге предъявили обвинение зарезавшему девушку в отеле

Зарезавшему девушку в апарт-отеле в Петербурге юноше из Южно-Сахалинска предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью, сообщает пресс-служба ГСУ СК по... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T10:11:00+03:00

2025-09-11T10:11:00+03:00

2025-09-11T10:11:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040377800_0:397:907:907_1920x0_80_0_0_5c00c7496ed9773a234ef62b36f633b5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Зарезавшему девушку в апарт-отеле в Петербурге юноше из Южно-Сахалинска предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "Следователем следственного отдела по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу предъявлено обвинение молодому человеку в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью)", - сообщает пресс-служба. Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что юноша признал вину в совершенном преступлении на допросе, но на дальнейшие вопросы следователя в присутствии адвоката отказался отвечать, воспользовавшись 51 статьей Конституции РФ. Пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщила, что вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте обнаружено тело несовершеннолетней с множественными ножевыми ранениями. В ходе предварительного следствия было установлено, что молодой человек пригласил ранее знакомую 15-летнюю девушку в номер, где на почве неприязненных отношений нанес множественные удары ножом. Как сообщил городской главк СК, подозреваемый после совершения убийства нанес себе повреждения, с которыми был доставлен в больницу. Источник в оперативных службах города сообщал РИА Новости, что молодые люди познакомились примерно два года назад в онлайн-игре, но летом решили расстаться по инициативе девушки, так как ее мать была против таких отношений. Седьмого сентября девушка сказала, что пойдет встречать подругу, но вечером перестала выходить на связь.

https://ria.ru/20250910/zaderzhanie-2040961352.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)