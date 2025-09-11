https://ria.ru/20250911/peregovory-2041323158.html
Турция рассчитывает, что переговоры по Украине возобновятся, заявил Фидан
Турция рассчитывает, что переговоры по Украине возобновятся, заявил Фидан - РИА Новости, 11.09.2025
Турция рассчитывает, что переговоры по Украине возобновятся, заявил Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на возобновление мирных переговоров по Украине с приостановленной точки. РИА Новости, 11.09.2025
АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на возобновление мирных переговоров по Украине с приостановленной точки. "Мы неоднократно подчеркивали риск распространения конфликта (на Украине – ред.). Мы не только заявляли об этом, но выступали с различными инициативами. Приняли у себя мирные переговоры, процесс обмена пленными, и продолжим это делать. Мы видим риски, к сожалению, они реализуются. Конфликт, начавшийся три с половиной года назад, имел риск распространения. Мы подчеркивали это. Сегодня мы заявляем об этом снова. Мирные переговоры, переговоры о прекращении огня должны быть возобновлены с приостановленной точки", - сказал Фидан на пресс-конференции в Италии, видео его заявлений представила пресс-служба МИД Турции.
Турция рассчитывает, что переговоры по Украине возобновятся, заявил Фидан
Фидан заявил, что Турция надеется на возобновление мирных переговоров по Украине