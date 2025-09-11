Рейтинг@Mail.ru
Турция рассчитывает, что переговоры по Украине возобновятся, заявил Фидан - РИА Новости, 11.09.2025
22:58 11.09.2025
Турция рассчитывает, что переговоры по Украине возобновятся, заявил Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на возобновление мирных переговоров по Украине с приостановленной точки. РИА Новости, 11.09.2025
АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на возобновление мирных переговоров по Украине с приостановленной точки. "Мы неоднократно подчеркивали риск распространения конфликта (на Украине – ред.). Мы не только заявляли об этом, но выступали с различными инициативами. Приняли у себя мирные переговоры, процесс обмена пленными, и продолжим это делать. Мы видим риски, к сожалению, они реализуются. Конфликт, начавшийся три с половиной года назад, имел риск распространения. Мы подчеркивали это. Сегодня мы заявляем об этом снова. Мирные переговоры, переговоры о прекращении огня должны быть возобновлены с приостановленной точки", - сказал Фидан на пресс-конференции в Италии, видео его заявлений представила пресс-служба МИД Турции.
АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на возобновление мирных переговоров по Украине с приостановленной точки.
"Мы неоднократно подчеркивали риск распространения конфликта (на Украине – ред.). Мы не только заявляли об этом, но выступали с различными инициативами. Приняли у себя мирные переговоры, процесс обмена пленными, и продолжим это делать. Мы видим риски, к сожалению, они реализуются. Конфликт, начавшийся три с половиной года назад, имел риск распространения. Мы подчеркивали это. Сегодня мы заявляем об этом снова. Мирные переговоры, переговоры о прекращении огня должны быть возобновлены с приостановленной точки", - сказал Фидан на пресс-конференции в Италии, видео его заявлений представила пресс-служба МИД Турции.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Фидан оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
2 июня, 20:40
 
