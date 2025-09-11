https://ria.ru/20250911/pensiya-2041080103.html

Депутаты предложили снизить возраст для повышения пенсии

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы предлагают снизить возраст для назначения повышенной выплаты к страховой пенсии с 80 до 70 лет, соответствующая инициатива попала в распоряжение РИА Новости."Законопроектом предлагается внести изменения в ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и ФЗ "О страховых пенсиях", согласно которым надбавку за уход предлагается установить для лиц, достигших возраста 70 лет", — говорится в пояснении.Кроме того, парламентарии предложили дифференцированное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости:Инвалидам I группы также предлагают повысить выплаты к пенсии по инвалидности в сумме, равной 200 процентов.Депутат Госдумы и соавтор инициативы Дмитрий Гусев в беседе с РИА Новости напомнил, что в 80 лет дается право на повышенную пенсию. По его словам, не все доживают до этого возраста, но дополнительные расходы на уход и лекарства появляются еще раньше."Мы предлагаем назначать надбавки с 70 лет, чтобы помощь приходила тогда, когда она действительно необходима. Это честно по отношению к людям, и это будет справедливо", — пояснил собеседник агентства.Глава комитета Госдумы по соцполитике и соавтор законопроекта Ярослав Нилов отметил, что идея для этой меры возникла во время приема граждан. На проблему озвучил пенсионер из Луганска, много лет отработавший на опасном производстве."Сегодня инициатива, получившая поддержку коллег из других фракций, вносится в Госдуму", — добавил депутат.По мнению авторов, закон повысит уровень и качество жизни граждан, достигших возраста 70 лет и инвалидов I группы, поможет им в удовлетворении потребностей в лекарствах и постороннем уходе, а также поспособствует росту ожидаемой продолжительности жизни.

