Пашинян может встретиться с Путиным во время визита в Москву
ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Россию, заявил журналистам спикер армянского парламента Ален Симонян. Ранее Пашинян сообщил, что собирается посетить в РФ в конце сентября. "Думаю, глава государства не поехал бы в Москву, если бы подобная встреча не была запланирована... Официальный или рабочий визит главы государства не может проходить без такой встречи", - заявил Симонян.
