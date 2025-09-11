https://ria.ru/20250911/pashinyan-2041139551.html

Пашинян может встретиться с Путиным во время визита в Москву

2025-09-11

ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Россию, заявил журналистам спикер армянского парламента Ален Симонян. Ранее Пашинян сообщил, что собирается посетить в РФ в конце сентября. "Думаю, глава государства не поехал бы в Москву, если бы подобная встреча не была запланирована... Официальный или рабочий визит главы государства не может проходить без такой встречи", - заявил Симонян.

