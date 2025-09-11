Рейтинг@Mail.ru
Пашинян может встретиться с Путиным во время визита в Москву
11:05 11.09.2025
Пашинян может встретиться с Путиным во время визита в Москву
в мире
россия
армения
москва
никол пашинян
владимир путин
ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Россию, заявил журналистам спикер армянского парламента Ален Симонян. Ранее Пашинян сообщил, что собирается посетить в РФ в конце сентября. "Думаю, глава государства не поехал бы в Москву, если бы подобная встреча не была запланирована... Официальный или рабочий визит главы государства не может проходить без такой встречи", - заявил Симонян.
россия
армения
москва
в мире, россия, армения, москва, никол пашинян, владимир путин
В мире, Россия, Армения, Москва, Никол Пашинян, Владимир Путин
ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Россию, заявил журналистам спикер армянского парламента Ален Симонян.
Ранее Пашинян сообщил, что собирается посетить в РФ в конце сентября.
"Думаю, глава государства не поехал бы в Москву, если бы подобная встреча не была запланирована... Официальный или рабочий визит главы государства не может проходить без такой встречи", - заявил Симонян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Пашинян оценил перспективы развития отношений между Россией и Арменией
Вчера, 17:59
 
В миреРоссияАрменияМоскваНикол ПашинянВладимир Путин
 
 
