Мэр Белгорода попросил водителей не парковаться у административных зданий - РИА Новости, 11.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 11.09.2025
Мэр Белгорода попросил водителей не парковаться у административных зданий
2025-09-11T10:47:00+03:00
2025-09-11T10:47:00+03:00
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов обратился к автомобилистам с просьбой не парковаться рядом с административными и другими зданиями, которые могут быть атакованы беспилотниками ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг назвал тяжёлой обстановку в Белгороде и Белгородском районе из-за очередной массированной атаки беспилотников. Власти временно приостановили работу крупных торговых центров, летних площадок кафе и ресторанов. Занятия в образовательных учреждениях переведены на дистанционный формат. "Большая просьба к автомобилистам: не паркуйтесь вблизи административных и иных зданий, которые часто становятся мишенью для беспилотников ВСУ. Как и вчера, сегодня к пользователям платного парковочного пространства в Белгороде не будут применяться штрафные санкции", - написал Демидов в своем Telegram-канале.
© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
© РИА Новости / Владимир Корнев
Вид на город Белгород. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов обратился к автомобилистам с просьбой не парковаться рядом с административными и другими зданиями, которые могут быть атакованы беспилотниками ВСУ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг назвал тяжёлой обстановку в Белгороде и Белгородском районе из-за очередной массированной атаки беспилотников. Власти временно приостановили работу крупных торговых центров, летних площадок кафе и ресторанов. Занятия в образовательных учреждениях переведены на дистанционный формат.
"Большая просьба к автомобилистам: не паркуйтесь вблизи административных и иных зданий, которые часто становятся мишенью для беспилотников ВСУ. Как и вчера, сегодня к пользователям платного парковочного пространства в Белгороде не будут применяться штрафные санкции", - написал Демидов в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
