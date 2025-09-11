https://ria.ru/20250911/parkovka-2041133360.html

Мэр Белгорода попросил водителей не парковаться у административных зданий

Мэр Белгорода попросил водителей не парковаться у административных зданий - РИА Новости, 11.09.2025

Мэр Белгорода попросил водителей не парковаться у административных зданий

Мэр Белгорода Валентин Демидов обратился к автомобилистам с просьбой не парковаться рядом с административными и другими зданиями, которые могут быть атакованы... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T10:47:00+03:00

2025-09-11T10:47:00+03:00

2025-09-11T10:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгород

белгородская область

белгородский район

валентин демидов

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938268799_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_94bfb341ed69e470b8bdca4eafd91e22.jpg

БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов обратился к автомобилистам с просьбой не парковаться рядом с административными и другими зданиями, которые могут быть атакованы беспилотниками ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг назвал тяжёлой обстановку в Белгороде и Белгородском районе из-за очередной массированной атаки беспилотников. Власти временно приостановили работу крупных торговых центров, летних площадок кафе и ресторанов. Занятия в образовательных учреждениях переведены на дистанционный формат. "Большая просьба к автомобилистам: не паркуйтесь вблизи административных и иных зданий, которые часто становятся мишенью для беспилотников ВСУ. Как и вчера, сегодня к пользователям платного парковочного пространства в Белгороде не будут применяться штрафные санкции", - написал Демидов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, белгородская область, белгородский район, валентин демидов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, общество