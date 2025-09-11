https://ria.ru/20250911/parkovka-2041133360.html
Мэр Белгорода попросил водителей не парковаться у административных зданий
Мэр Белгорода попросил водителей не парковаться у административных зданий - РИА Новости, 11.09.2025
Мэр Белгорода попросил водителей не парковаться у административных зданий
Мэр Белгорода Валентин Демидов обратился к автомобилистам с просьбой не парковаться рядом с административными и другими зданиями, которые могут быть атакованы... РИА Новости, 11.09.2025
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов обратился к автомобилистам с просьбой не парковаться рядом с административными и другими зданиями, которые могут быть атакованы беспилотниками ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг назвал тяжёлой обстановку в Белгороде и Белгородском районе из-за очередной массированной атаки беспилотников. Власти временно приостановили работу крупных торговых центров, летних площадок кафе и ресторанов. Занятия в образовательных учреждениях переведены на дистанционный формат. "Большая просьба к автомобилистам: не паркуйтесь вблизи административных и иных зданий, которые часто становятся мишенью для беспилотников ВСУ. Как и вчера, сегодня к пользователям платного парковочного пространства в Белгороде не будут применяться штрафные санкции", - написал Демидов в своем Telegram-канале.
Мэр Белгорода попросил водителей не парковаться у административных зданий
