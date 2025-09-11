https://ria.ru/20250911/pamfilova-2041152307.html

Памфилова предсказала рост применения ИИ для создания дипфейков

россия

элла памфилова

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Применение искусственного интеллекта для создания дипфейков и искажения информационного пространства в электоральной сфере будет нарастать, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "На своем уровне пытаемся защититься, поскольку мы прекрасно понимаем - это будет нарастать. Сейчас изучаем и зарубежный опыт. Искусственный интеллект будет активно применяться для создания дипфейков и для искажения информационного пространства, создания смысловых галлюцинаций, мы говорим об электоральной сфере", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

