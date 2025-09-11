Памфилова предсказала рост применения ИИ для создания дипфейков

Рейтинг@Mail.ru
11:56 11.09.2025
россия
республика коми
севастополь
элла памфилова
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Применение искусственного интеллекта для создания дипфейков и искажения информационного пространства в электоральной сфере будет нарастать, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "На своем уровне пытаемся защититься, поскольку мы прекрасно понимаем - это будет нарастать. Сейчас изучаем и зарубежный опыт. Искусственный интеллект будет активно применяться для создания дипфейков и для искажения информационного пространства, создания смысловых галлюцинаций, мы говорим об электоральной сфере", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
россия
республика коми
севастополь
россия, республика коми, севастополь, элла памфилова, технологии
Россия, Республика Коми, Севастополь, Элла Памфилова, Технологии
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Применение искусственного интеллекта для создания дипфейков и искажения информационного пространства в электоральной сфере будет нарастать, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"На своем уровне пытаемся защититься, поскольку мы прекрасно понимаем - это будет нарастать. Сейчас изучаем и зарубежный опыт. Искусственный интеллект будет активно применяться для создания дипфейков и для искажения информационного пространства, создания смысловых галлюцинаций, мы говорим об электоральной сфере", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
Россия Республика Коми Севастополь Элла Памфилова Технологии
 
 
