https://ria.ru/20250911/pamfilova-2041140104.html
Памфилова рассказала о конкуренции на выборах в парламенты регионов
Памфилова рассказала о конкуренции на выборах в парламенты регионов - РИА Новости, 11.09.2025
Памфилова рассказала о конкуренции на выборах в парламенты регионов
Конкуренция на выборах депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации по одномандатным избирательным округам составляет пять-шесть кандидатов... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T11:08:00+03:00
2025-09-11T11:08:00+03:00
2025-09-11T11:08:00+03:00
политика
россия
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971368478_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_866dbb47382113e3cb3b2f122d6ff791.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Конкуренция на выборах депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации по одномандатным избирательным округам составляет пять-шесть кандидатов на место, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Как следует из материалов к ее докладу о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования, на выборы депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации выдвинуто 5 428 кандидатов, зарегистрировано 5137 кандидатов или 94,66%. По единым избирательным округам выдвинуто 74 списка кандидатов, зарегистрирован 71 список кандидатов, конкуренция составляет 4-9 списков. По одномандатным избирательным округам зарегистрировано 1222 кандидата, конкуренция составляет 5-6 кандидатов на место.
https://ria.ru/20250911/golosovanie-2041134104.html
https://ria.ru/20250911/izbirkom-2041126322.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971368478_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb516cc2dec5c8cfd96e655832a73b8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова рассказала о конкуренции на выборах в парламенты регионов
Конкуренция на выборах в парламенты регионов составляет пять-шесть кандидатов