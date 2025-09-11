https://ria.ru/20250911/pamfilova-2041140104.html

Памфилова рассказала о конкуренции на выборах в парламенты регионов

Памфилова рассказала о конкуренции на выборах в парламенты регионов

Элла Памфилова

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Конкуренция на выборах депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации по одномандатным избирательным округам составляет пять-шесть кандидатов на место, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Как следует из материалов к ее докладу о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования, на выборы депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации выдвинуто 5 428 кандидатов, зарегистрировано 5137 кандидатов или 94,66%. По единым избирательным округам выдвинуто 74 списка кандидатов, зарегистрирован 71 список кандидатов, конкуренция составляет 4-9 списков. По одномандатным избирательным округам зарегистрировано 1222 кандидата, конкуренция составляет 5-6 кандидатов на место.

