11:08 11.09.2025
Памфилова рассказала о конкуренции на выборах в парламенты регионов
политика
россия
элла памфилова
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Конкуренция на выборах депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации по одномандатным избирательным округам составляет пять-шесть кандидатов на место, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Как следует из материалов к ее докладу о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования, на выборы депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации выдвинуто 5 428 кандидатов, зарегистрировано 5137 кандидатов или 94,66%. По единым избирательным округам выдвинуто 74 списка кандидатов, зарегистрирован 71 список кандидатов, конкуренция составляет 4-9 списков. По одномандатным избирательным округам зарегистрировано 1222 кандидата, конкуренция составляет 5-6 кандидатов на место.
2025
политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
Голосование. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Конкуренция на выборах депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации по одномандатным избирательным округам составляет пять-шесть кандидатов на место, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
Как следует из материалов к ее докладу о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования, на выборы депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации выдвинуто 5 428 кандидатов, зарегистрировано 5137 кандидатов или 94,66%.
Политика Россия Элла Памфилова
 
 
