10:57 11.09.2025
Запрос на выборы главы Курской области есть, заявила Памфилова
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Запрос на выборы главы приграничной с Украиной Курской области есть даже в непростых условиях, которые сохраняются в регионе, людям нужна эффективная власть, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Конечно, очень сложно и непросто особенно там (в Курской области - ред.) сейчас проводить выборы. Но запрос на выборы есть, люди хотят вменяемую, эффективную власть иметь, для того чтобы решать те сложнейшие проблемы, преодолевать те сложнейшие, тяжелейшие вызовы, с которыми пришлось столкнуться жителям Курской области", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
политика, россия, курская область, украина, элла памфилова
Политика, Россия, Курская область, Украина, Элла Памфилова
© Фото : ЦИКГлава ЦИК РФ Элла Памфилова
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Запрос на выборы главы приграничной с Украиной Курской области есть даже в непростых условиях, которые сохраняются в регионе, людям нужна эффективная власть, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Конечно, очень сложно и непросто особенно там (в Курской области - ред.) сейчас проводить выборы. Но запрос на выборы есть, люди хотят вменяемую, эффективную власть иметь, для того чтобы решать те сложнейшие проблемы, преодолевать те сложнейшие, тяжелейшие вызовы, с которыми пришлось столкнуться жителям Курской области", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В ЦИК рассказали о решениях по выборам на Камчатке и в Курской области
10:46
Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В ЦИК рассказали о дополнительных возможностях голосования в ЕДГ-2025
10:51
 
ПолитикаРоссияКурская областьУкраинаЭлла Памфилова
 
 
