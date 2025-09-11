https://ria.ru/20250911/pamfilova-2041138088.html

Запрос на выборы главы Курской области есть, заявила Памфилова

Запрос на выборы главы Курской области есть, заявила Памфилова - РИА Новости, 11.09.2025

Запрос на выборы главы Курской области есть, заявила Памфилова

Запрос на выборы главы приграничной с Украиной Курской области есть даже в непростых условиях, которые сохраняются в регионе, людям нужна эффективная власть,... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T10:57:00+03:00

2025-09-11T10:57:00+03:00

2025-09-11T10:57:00+03:00

политика

россия

курская область

украина

элла памфилова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154874/87/1548748711_0:0:2477:1393_1920x0_80_0_0_7ae4909c938383bd91112e5a25c399f4.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Запрос на выборы главы приграничной с Украиной Курской области есть даже в непростых условиях, которые сохраняются в регионе, людям нужна эффективная власть, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Конечно, очень сложно и непросто особенно там (в Курской области - ред.) сейчас проводить выборы. Но запрос на выборы есть, люди хотят вменяемую, эффективную власть иметь, для того чтобы решать те сложнейшие проблемы, преодолевать те сложнейшие, тяжелейшие вызовы, с которыми пришлось столкнуться жителям Курской области", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250911/kamchatka-2041133174.html

https://ria.ru/20250911/golosovanie-2041134104.html

россия

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, курская область, украина, элла памфилова