https://ria.ru/20250911/ovchinskiy-2041118785.html
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" проведут мероприятия ко Дню города
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" проведут мероприятия ко Дню города - РИА Новости, 11.09.2025
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" проведут мероприятия ко Дню города
В выставочном павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой аллее на ВДНХ 13 и 14 сентября пройдет праздничная программа ко Дню города, сообщил министр правительства... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T10:00:00+03:00
2025-09-11T10:00:00+03:00
2025-09-11T10:00:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988652685_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_2968ae268a5b7a6a6d98ef49dc4b6d82.jpg
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. В выставочном павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой аллее на ВДНХ 13 и 14 сентября пройдет праздничная программа ко Дню города, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В сообщении уточняется, что для гостей проведут восемь экскурсий на тему "Кольцо как символ Москвы", где посетителям расскажут о кольцевой структуре города и ее формировании. Также в ходе экскурсий гости узнают о ключевых градостроительных решениях, сформировавших современный облик Москвы. Экскурсии проведут в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10, регистрироваться заранее не нужно."Павильон "Макет Москвы" – не просто выставочное пространство, а настоящий образовательный центр, где москвичи и гости столицы могут узнать о развитии города в увлекательном формате. В День города мы предлагаем особую программу, которая покажет, как исторические градостроительные решения влияют на современный облик столицы", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Он добавил, что проект помогает лучше узнать город.Кроме того, для гостей павильона 13 и 14 сентября после экскурсий проведут викторины на знание Москвы, а с 11:00 до 19:30 каждые 30 минут все желающие смогут увидеть светотехнические шоу разной тематики.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988652685_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c86121d84bf50aaaa0e377ffe87bff6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" проведут мероприятия ко Дню города
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ проведут мероприятия ко Дню города
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. В выставочном павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой аллее на ВДНХ 13 и 14 сентября пройдет праздничная программа ко Дню города, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что для гостей проведут восемь экскурсий на тему "Кольцо как символ Москвы", где посетителям расскажут о кольцевой структуре города и ее формировании. Также в ходе экскурсий гости узнают о ключевых градостроительных решениях, сформировавших современный облик Москвы. Экскурсии проведут в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10, регистрироваться заранее не нужно.
"Павильон "Макет Москвы" – не просто выставочное пространство, а настоящий образовательный центр, где москвичи и гости столицы могут узнать о развитии города в увлекательном формате. В День города мы предлагаем особую программу, которая покажет, как исторические градостроительные решения влияют на современный облик столицы", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Он добавил, что проект помогает лучше узнать город.
Кроме того, для гостей павильона 13 и 14 сентября после экскурсий проведут викторины на знание Москвы, а с 11:00 до 19:30 каждые 30 минут все желающие смогут увидеть светотехнические шоу разной тематики.