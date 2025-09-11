https://ria.ru/20250911/ovchinskiy-2041118785.html

Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" проведут мероприятия ко Дню города

Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" проведут мероприятия ко Дню города - РИА Новости, 11.09.2025

Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" проведут мероприятия ко Дню города

В выставочном павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой аллее на ВДНХ 13 и 14 сентября пройдет праздничная программа ко Дню города, сообщил министр правительства... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T10:00:00+03:00

2025-09-11T10:00:00+03:00

2025-09-11T10:00:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988652685_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_2968ae268a5b7a6a6d98ef49dc4b6d82.jpg

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. В выставочном павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой аллее на ВДНХ 13 и 14 сентября пройдет праздничная программа ко Дню города, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В сообщении уточняется, что для гостей проведут восемь экскурсий на тему "Кольцо как символ Москвы", где посетителям расскажут о кольцевой структуре города и ее формировании. Также в ходе экскурсий гости узнают о ключевых градостроительных решениях, сформировавших современный облик Москвы. Экскурсии проведут в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10, регистрироваться заранее не нужно."Павильон "Макет Москвы" – не просто выставочное пространство, а настоящий образовательный центр, где москвичи и гости столицы могут узнать о развитии города в увлекательном формате. В День города мы предлагаем особую программу, которая покажет, как исторические градостроительные решения влияют на современный облик столицы", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Он добавил, что проект помогает лучше узнать город.Кроме того, для гостей павильона 13 и 14 сентября после экскурсий проведут викторины на знание Москвы, а с 11:00 до 19:30 каждые 30 минут все желающие смогут увидеть светотехнические шоу разной тематики.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский