Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" проведут мероприятия ко Дню города - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/ovchinskiy-2041118785.html
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" проведут мероприятия ко Дню города
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" проведут мероприятия ко Дню города - РИА Новости, 11.09.2025
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" проведут мероприятия ко Дню города
В выставочном павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой аллее на ВДНХ 13 и 14 сентября пройдет праздничная программа ко Дню города, сообщил министр правительства... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T10:00:00+03:00
2025-09-11T10:00:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988652685_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_2968ae268a5b7a6a6d98ef49dc4b6d82.jpg
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. В выставочном павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой аллее на ВДНХ 13 и 14 сентября пройдет праздничная программа ко Дню города, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В сообщении уточняется, что для гостей проведут восемь экскурсий на тему "Кольцо как символ Москвы", где посетителям расскажут о кольцевой структуре города и ее формировании. Также в ходе экскурсий гости узнают о ключевых градостроительных решениях, сформировавших современный облик Москвы. Экскурсии проведут в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10, регистрироваться заранее не нужно."Павильон "Макет Москвы" – не просто выставочное пространство, а настоящий образовательный центр, где москвичи и гости столицы могут узнать о развитии города в увлекательном формате. В День города мы предлагаем особую программу, которая покажет, как исторические градостроительные решения влияют на современный облик столицы", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Он добавил, что проект помогает лучше узнать город.Кроме того, для гостей павильона 13 и 14 сентября после экскурсий проведут викторины на знание Москвы, а с 11:00 до 19:30 каждые 30 минут все желающие смогут увидеть светотехнические шоу разной тематики.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988652685_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c86121d84bf50aaaa0e377ffe87bff6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" проведут мероприятия ко Дню города

Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ проведут мероприятия ко Дню города

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. В выставочном павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой аллее на ВДНХ 13 и 14 сентября пройдет праздничная программа ко Дню города, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что для гостей проведут восемь экскурсий на тему "Кольцо как символ Москвы", где посетителям расскажут о кольцевой структуре города и ее формировании. Также в ходе экскурсий гости узнают о ключевых градостроительных решениях, сформировавших современный облик Москвы. Экскурсии проведут в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10, регистрироваться заранее не нужно.
"Павильон "Макет Москвы" – не просто выставочное пространство, а настоящий образовательный центр, где москвичи и гости столицы могут узнать о развитии города в увлекательном формате. В День города мы предлагаем особую программу, которая покажет, как исторические градостроительные решения влияют на современный облик столицы", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Он добавил, что проект помогает лучше узнать город.
Кроме того, для гостей павильона 13 и 14 сентября после экскурсий проведут викторины на знание Москвы, а с 11:00 до 19:30 каждые 30 минут все желающие смогут увидеть светотехнические шоу разной тематики.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала