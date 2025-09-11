https://ria.ru/20250911/osvobozhdenie-2041004340.html

Общая память. Эксперты четырех стран обсудили итоги Второй мировой войны

80 лет назад Победа над милитаристской Японией стала событием, определившим судьбу многих стран. Что Победа дала Китаю, Корее, Монголии? Как события августа... РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. 80 лет назад Победа над милитаристской Японией стала событием, определившим судьбу многих стран. Что Победа дала Китаю, Корее, Монголии? Как события августа 1945 года воспринимаются в этих странах сегодня? Почему так важно сохранить общую историческую память? Эти и другие вопросы обсудили участники видеомоста Москва — Санкт-Петербург — Цзинань — Улан-Батор, организованного медиагруппой "Россия сегодня"."Этот год — 80 лет Победы — один из ключевых в осознании нами нашей истории. Он проходит в рамках теснейшего сотрудничества с нашими друзьями на Дальнем Востоке и в Азии. Для нас это принципиально важно, потому что это год нашей общей Победы во Второй мировой войне", — отметил генеральный директор Российской национальной библиотеки Денис Цыпкин.Он добавил, что в рамках юбилейных мероприятий библиотека сосредоточилась на двух основных направлениях — формировании пространства общей памяти и единого библиографического поля. Сейчас Российская национальная библиотека совместно с Китайской национальной библиотекой реализует проект по созданию единого информационного пространства, которое позволит китайским специалистам свободно работать с русской библиографией, а российским — с китайской.Эту идею поддержал директор Центра исследований антияпонской войны при Шаньдунском педагогическом университете Лю Чжипэн. По его словам, центр также прилагает все усилия для углубления сотрудничества с международным академическим сообществом, совместного исследования исторической правды, систематизации материалов и миротворческого образования."Совместная борьба всемирной антифашистской коалиции стала по-настоящему фундаментальной гарантией нашей окончательной Победы. Перед лицом общего врага страны с совершенно разным общественным строем и различной идеологии преодолели разногласия и сформировали прочный единый народный фронт", — сказал Лю Чжипэн, подчеркнув, что необходимо отмечать Победу "не для того, чтобы продолжать ненавидеть, а для того, чтобы извлечь из этих уроков мудрость и силу, защищать нерушимый мир, создавать лучшее будущее для всего человечества".Важность сохранения исторической памяти отметила исполнительный директор НПО "Молодежный союз распространения науки и культуры Хангарьд", руководитель исторического клуба при Русском доме в Улан-Баторе, директор представительства Красноярского государственного аграрного университета в Монголии Даваажав Баяртогтох."В настоящее время в СМИ публикуется много недостоверных фактов, способствующих манипуляции общественным сознанием в геополитических интересах Японии, коллективного Запада. Исторический клуб при Русском доме в Улан-Баторе проводит активную работу в деле защиты исторической правды", — сказала эксперт.Директор дома-музея Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Улан-Баторе Доржсурен Амартайван напомнила, что Монголия первая поддержала СССР в начале Великой Отечественной войны, подчеркнув, что монгольский народ оказывал помощь Советскому Союзу всем, чем располагал, и сегодня считает это важной частью общей Победы.Амартаиван рассказала также, что в этом году в Монголии организуются выставки, посвященные совместному вкладу СССР и Монголии в разгром милитаристской Японии и окончание Второй мировой войны. Кроме того, по ее словам, в стране растет интерес молодежи к изучению русского языка.О том, как в КНДР и Республике Корея оценивают события августа 1945 года, рассказала директор Международного центра корееведения Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Наталья Ким. По ее словам, освобождение Кореи занимает ключевое место в коллективной памяти как в КНДР, так и в Республике Корея. При этом, особая роль в достижении Победы отводится корейскому национально-освободительному движению."Военная операция по освобождению Кореи велась силами Советской армии, и этот факт в принципе признают как в КНДР, так и в Республике Корея. В КНДР был установлен памятник советскому воину. И в общем-то, корейцы в августе 1945 года приветствовали Красную армию. Это касается корейцев, проживающих не только в северных провинциях, но и в южных. Потому что для корейцев в 1945 году важен был сам факт освобождения, прекращения японского колониального режима", — подчеркнула Ким.Круглый стол состоялся в рамках проекта "Освобождение. Мир народам", который реализует медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках проекта в России и за рубежом открываются фотовыставки, посвященные Победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. По словам организаторов, более 40 тысяч российских студентов уже познакомились с фотодокументами."Мы с большим успехом открыли выставку, посвященную этим событиям, в Пекине. В скором времени мы ее откроем также в Улан-Баторе, в Шаньдунском университете в Китае. И мы готовимся к тому, чтобы провести мероприятие в Корее", — сказал директор Дирекции международного сотрудничества международной медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков.В круглом столе приняли участие студенты Московского государственного лингвистического университета, Московского государственного института культуры и Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина.

