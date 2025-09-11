Общая память. Эксперты четырех стран обсудили итоги Второй мировой войны
Круглый стол в формате видеомоста Москва — Санкт-Петербург — Цзинань — Улан-Батор к 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. 80 лет назад Победа над милитаристской Японией стала событием, определившим судьбу многих стран. Что Победа дала Китаю, Корее, Монголии? Как события августа 1945 года воспринимаются в этих странах сегодня? Почему так важно сохранить общую историческую память? Эти и другие вопросы обсудили участники видеомоста Москва — Санкт-Петербург — Цзинань — Улан-Батор, организованного медиагруппой "Россия сегодня".
"Этот год — 80 лет Победы — один из ключевых в осознании нами нашей истории. Он проходит в рамках теснейшего сотрудничества с нашими друзьями на Дальнем Востоке и в Азии. Для нас это принципиально важно, потому что это год нашей общей Победы во Второй мировой войне", — отметил генеральный директор Российской национальной библиотеки Денис Цыпкин.
Он добавил, что в рамках юбилейных мероприятий библиотека сосредоточилась на двух основных направлениях — формировании пространства общей памяти и единого библиографического поля. Сейчас Российская национальная библиотека совместно с Китайской национальной библиотекой реализует проект по созданию единого информационного пространства, которое позволит китайским специалистам свободно работать с русской библиографией, а российским — с китайской.
Эту идею поддержал директор Центра исследований антияпонской войны при Шаньдунском педагогическом университете Лю Чжипэн. По его словам, центр также прилагает все усилия для углубления сотрудничества с международным академическим сообществом, совместного исследования исторической правды, систематизации материалов и миротворческого образования.
"Совместная борьба всемирной антифашистской коалиции стала по-настоящему фундаментальной гарантией нашей окончательной Победы. Перед лицом общего врага страны с совершенно разным общественным строем и различной идеологии преодолели разногласия и сформировали прочный единый народный фронт", — сказал Лю Чжипэн, подчеркнув, что необходимо отмечать Победу "не для того, чтобы продолжать ненавидеть, а для того, чтобы извлечь из этих уроков мудрость и силу, защищать нерушимый мир, создавать лучшее будущее для всего человечества".
Важность сохранения исторической памяти отметила исполнительный директор НПО "Молодежный союз распространения науки и культуры Хангарьд", руководитель исторического клуба при Русском доме в Улан-Баторе, директор представительства Красноярского государственного аграрного университета в Монголии Даваажав Баяртогтох.
"В настоящее время в СМИ публикуется много недостоверных фактов, способствующих манипуляции общественным сознанием в геополитических интересах Японии, коллективного Запада. Исторический клуб при Русском доме в Улан-Баторе проводит активную работу в деле защиты исторической правды", — сказала эксперт.
Директор дома-музея Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Улан-Баторе Доржсурен Амартайван напомнила, что Монголия первая поддержала СССР в начале Великой Отечественной войны, подчеркнув, что монгольский народ оказывал помощь Советскому Союзу всем, чем располагал, и сегодня считает это важной частью общей Победы.
Амартаиван рассказала также, что в этом году в Монголии организуются выставки, посвященные совместному вкладу СССР и Монголии в разгром милитаристской Японии и окончание Второй мировой войны. Кроме того, по ее словам, в стране растет интерес молодежи к изучению русского языка.
О том, как в КНДР и Республике Корея оценивают события августа 1945 года, рассказала директор Международного центра корееведения Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Наталья Ким. По ее словам, освобождение Кореи занимает ключевое место в коллективной памяти как в КНДР, так и в Республике Корея. При этом, особая роль в достижении Победы отводится корейскому национально-освободительному движению.
"Военная операция по освобождению Кореи велась силами Советской армии, и этот факт в принципе признают как в КНДР, так и в Республике Корея. В КНДР был установлен памятник советскому воину. И в общем-то, корейцы в августе 1945 года приветствовали Красную армию. Это касается корейцев, проживающих не только в северных провинциях, но и в южных. Потому что для корейцев в 1945 году важен был сам факт освобождения, прекращения японского колониального режима", — подчеркнула Ким.
Круглый стол состоялся в рамках проекта "Освобождение. Мир народам", который реализует медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках проекта в России и за рубежом открываются фотовыставки, посвященные Победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. По словам организаторов, более 40 тысяч российских студентов уже познакомились с фотодокументами.
"Мы с большим успехом открыли выставку, посвященную этим событиям, в Пекине. В скором времени мы ее откроем также в Улан-Баторе, в Шаньдунском университете в Китае. И мы готовимся к тому, чтобы провести мероприятие в Корее", — сказал директор Дирекции международного сотрудничества международной медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков.
В круглом столе приняли участие студенты Московского государственного лингвистического университета, Московского государственного института культуры и Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина.