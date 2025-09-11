Рейтинг@Mail.ru
От фламенко до джаза и киномузыки: необычные концерты осени в Москве - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/obzorkontsertov-2040624131.html
От фламенко до джаза и киномузыки: необычные концерты осени в Москве
От фламенко до джаза и киномузыки: необычные концерты осени в Москве - РИА Новости, 11.09.2025
От фламенко до джаза и киномузыки: необычные концерты осени в Москве
Новый концертный сезон по традиции стартовал в сентябре в Москве, и столичная афиша наполнена самыми разными событиями. Рассказываем о необычных концертах... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T09:47:00+03:00
2025-09-11T09:47:00+03:00
культпоход
москва
испания
барселона (город)
олег лундстрем
русская песня
"голос"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040621247_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_62ccdabe0c730872c8d13358072c4468.jpg
Новый концертный сезон по традиции стартовал в сентябре в Москве, и столичная афиша наполнена самыми разными событиями. Рассказываем о необычных концертах киномузыки, джаза и гастролях балета фламенко."Кармен" по-каталонскиЗнаменитая история о цыганке Кармен претворяется в новом спектакле Barcelona Flamenco Ballet (BFB), который можно увидеть 11 сентября на сцене театра Русская Песня. Пересказывая новеллу Проспера Мериме языком фламенко, артисты отдают дать уважения писателю и его любви к Испании и, в частности, Барселоне. Французский классик прекрасно знал этот город, говорил на каталонском и даже на языке цыган Кало. Сюжет Мериме сделал бессмертным в музыке другой француз – композитор Жорж Бизе, который не дожил до триумфа своего шедевра. Первые показы оперы провалились – настолько неожиданным и даже шокирующим был для публики того времени сюжет спектакля.В постановке BFB традиционное искусство фламенко соединяется с современным танцем. Основатель труппы и хореограф всех ее спектаклей – Давид Гутьеррес Молина, которого сегодня называют иконой стиля фламенко. "Кармен" стала для него работой очень личной, в которой он выразил бунтарский характер главной героини. В своих интервью хореограф объясняет, что этот спектакль – о борьбе за внутреннюю свободу.Музыка кино при свечахС самого начала существования кинематографа музыка была его неотъемлемой частью. Сначала – как сопровождение немых фильмов, позже – как важная часть общей художественной концепции. Лучшие саундтреки кинокомпозиторов начинают "жить" уже концертной жизнью, звучать как отдельные произведения. Среди них – итальянский автор Людовико Эйнауди и его немецкий коллега Ханс Циммер. Музыку обоих можно будет услышать 20 сентября на концерте "Неоклассика при свечах" в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.Людовико Эйнауди мы знаем по таким популярным фильмам, как "1+1", "Черный лебедь", "Земля кочевников" и сериал "Доктор Живаго". Академическое образование композитор получил в консерватории в Милане, учась у классика авангарда ХХ века Лучиано Берио. Довольно быстро Эйнауди стал известен в мире академической музыки: его сочинения звучали в Ла Скала и Линкольн-центре. Но с середины 1990-х годов музыкант начал писать для кино, и тут к нему пришла уже широкая известность, многочисленные награды и номинация на премию "Оскар". По сей день Эйнауди совмещает музыку для кино с сочинением в академических жанрах, часто выступает со своими произведениями как пианист.Ханс Циммер – еще одна легенда современной киномузыки. Первый успех пришел к нему после того, как он написал главную музыкальную тему для фильма "Человек дождя" в 1988 году и был номинирован на "Оскара". Дальше последовали настоящие блокбастеры, среди которых "Миссия невыполнима 2", "Гладиатор", "Перл Харбор", "Интерстеллар" и другие. В 1995 году он получил "Оскар" за музыку к мультфильму "Король Лев" (песни к ленте написал Элтон Джон). В своих композициях Циммер объединяет разные музыкальные стили. В "Короле Льве" он использовал мотивы традиционной африканской музыки, в "Гладиаторе" – вписал ближневосточные мотивы в мощную симфоническую оркестровку, в "Интерстелларе" использовал минималистичный подход.На концерте "Неоклассика при свечах" музыка Эйнауди и Циммера прозвучит в исполнении Государственного Кремлевского оркестра под руководством Игоря Шевернева, певцы – звезда проекта "Голос" Софья Онопченко, солист популярных мюзиклов Андрей Бирин и солистка "Геликон-Оперы" Вера Кононова.Мелодии из любимых мюзикловЛегендарный мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера "Призрак оперы" (The Phantom of the Opera) дал название концерту "Фантом оперы при 1000 свечах", который пройдет 21 сентября в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. В этот вечер прозвучат хиты Уэббера и Джорджа Гершвина, а также знаменитые и узнаваемые мелодии из любимых мюзиклов, которые когда-то шли или по сей день идут на московских сценах: "Нотр Дам де Пари", "Кошки", "Кабаре", "Анна Каренина", "Звуки музыки" и других. Произведения прозвучат в исполнении солистов, которых зрители знают по любимым постановкам. Это Евгений Вальц, Оксана Костецкая, Игорь Балалаев и Вера Кононова. Они выступят в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра под руководством Игоря Шевернева.От Дунаевского до ГершвинаВ Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 1 октября пройдет концерт "Джаз при свечах – от Дунаевского до Гершвина". В этот вечер выступит легендарный и один из самых "долгоиграющих" биг-бэндов в мире – Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Коллективу идет уже 91-й год, он был создан молодыми музыкантами в 1934 году в Харбине, а в 1947 году переехал в СССР. 70 лет оркестром руководил легендарный Олег Лундстрем, чье имя носит коллектив сегодня. Сейчас биг-бэнд возглавляет замечательный джазовый музыкант Борис Фрумкин.В программе вечера в Международный день музыки ­– мелодии Джорджа Гершвина, ставшие джазовыми стандартами, а также композиции на темы Исаака Дунаевского и Матвея Блантера. Гершвин в своем творчестве соединил классическое искусство и джаз, Дунаевский стал родоначальником "советского Бродвея", Блантер – автором известных и всеми любимых песен.
https://ria.ru/20250904/zaryadesentyabrya-2039599681.html
москва
испания
барселона (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040621247_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8af352dccce01dc8f8d3245b05c6c845.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
культпоход, москва, испания, барселона (город), олег лундстрем, русская песня, "голос"
Культпоход, Москва, Испания, Барселона (город), Олег Лундстрем, Русская песня, "Голос"

От фламенко до джаза и киномузыки: необычные концерты осени в Москве

© Фото предоставлено пресс-службой MoscowShowСпектакль "Кармен" труппы Barcelona Flamenco Ballet
Спектакль Кармен труппы Barcelona Flamenco Ballet - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой MoscowShow
Читать ria.ru в
Дзен
Новый концертный сезон по традиции стартовал в сентябре в Москве, и столичная афиша наполнена самыми разными событиями. Рассказываем о необычных концертах киномузыки, джаза и гастролях балета фламенко.

"Кармен" по-каталонски

© Фото предоставлено пресс-службой MoscowShowСпектакль "Кармен" труппы Barcelona Flamenco Ballet
Спектакль Кармен труппы Barcelona Flamenco Ballet - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой MoscowShow
Спектакль "Кармен" труппы Barcelona Flamenco Ballet
Знаменитая история о цыганке Кармен претворяется в новом спектакле Barcelona Flamenco Ballet (BFB), который можно увидеть 11 сентября на сцене театра Русская Песня. Пересказывая новеллу Проспера Мериме языком фламенко, артисты отдают дать уважения писателю и его любви к Испании и, в частности, Барселоне. Французский классик прекрасно знал этот город, говорил на каталонском и даже на языке цыган Кало. Сюжет Мериме сделал бессмертным в музыке другой француз – композитор Жорж Бизе, который не дожил до триумфа своего шедевра. Первые показы оперы провалились – настолько неожиданным и даже шокирующим был для публики того времени сюжет спектакля.
В постановке BFB традиционное искусство фламенко соединяется с современным танцем. Основатель труппы и хореограф всех ее спектаклей – Давид Гутьеррес Молина, которого сегодня называют иконой стиля фламенко. "Кармен" стала для него работой очень личной, в которой он выразил бунтарский характер главной героини. В своих интервью хореограф объясняет, что этот спектакль – о борьбе за внутреннюю свободу.
Концертный Зал Зарядье - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Шостакович, джаз и редкий Вивальди: лучшие концерты сентября в Зале Зарядье
4 сентября, 10:36

Музыка кино при свечах

С самого начала существования кинематографа музыка была его неотъемлемой частью. Сначала – как сопровождение немых фильмов, позже – как важная часть общей художественной концепции. Лучшие саундтреки кинокомпозиторов начинают "жить" уже концертной жизнью, звучать как отдельные произведения. Среди них – итальянский автор Людовико Эйнауди и его немецкий коллега Ханс Циммер. Музыку обоих можно будет услышать 20 сентября на концерте "Неоклассика при свечах" в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.
Людовико Эйнауди мы знаем по таким популярным фильмам, как "1+1", "Черный лебедь", "Земля кочевников" и сериал "Доктор Живаго". Академическое образование композитор получил в консерватории в Милане, учась у классика авангарда ХХ века Лучиано Берио. Довольно быстро Эйнауди стал известен в мире академической музыки: его сочинения звучали в Ла Скала и Линкольн-центре. Но с середины 1990-х годов музыкант начал писать для кино, и тут к нему пришла уже широкая известность, многочисленные награды и номинация на премию "Оскар". По сей день Эйнауди совмещает музыку для кино с сочинением в академических жанрах, часто выступает со своими произведениями как пианист.
© Фото предоставлено пресс-службой MoscowShowКонцерт "Неоклассика при свечах"
Концерт Неоклассика при свечах - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой MoscowShow
Концерт "Неоклассика при свечах"
Ханс Циммер – еще одна легенда современной киномузыки. Первый успех пришел к нему после того, как он написал главную музыкальную тему для фильма "Человек дождя" в 1988 году и был номинирован на "Оскара". Дальше последовали настоящие блокбастеры, среди которых "Миссия невыполнима 2", "Гладиатор", "Перл Харбор", "Интерстеллар" и другие. В 1995 году он получил "Оскар" за музыку к мультфильму "Король Лев" (песни к ленте написал Элтон Джон). В своих композициях Циммер объединяет разные музыкальные стили. В "Короле Льве" он использовал мотивы традиционной африканской музыки, в "Гладиаторе" – вписал ближневосточные мотивы в мощную симфоническую оркестровку, в "Интерстелларе" использовал минималистичный подход.
На концерте "Неоклассика при свечах" музыка Эйнауди и Циммера прозвучит в исполнении Государственного Кремлевского оркестра под руководством Игоря Шевернева, певцы – звезда проекта "Голос" Софья Онопченко, солист популярных мюзиклов Андрей Бирин и солистка "Геликон-Оперы" Вера Кононова.

Мелодии из любимых мюзиклов

© Фото предоставлено пресс-службой MoscowShowКонцерт "фантом оперы при 1000 свечах"
Концерт фантом оперы при 1000 свечах - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой MoscowShow
Концерт "фантом оперы при 1000 свечах"
Легендарный мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера "Призрак оперы" (The Phantom of the Opera) дал название концерту "Фантом оперы при 1000 свечах", который пройдет 21 сентября в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. В этот вечер прозвучат хиты Уэббера и Джорджа Гершвина, а также знаменитые и узнаваемые мелодии из любимых мюзиклов, которые когда-то шли или по сей день идут на московских сценах: "Нотр Дам де Пари", "Кошки", "Кабаре", "Анна Каренина", "Звуки музыки" и других. Произведения прозвучат в исполнении солистов, которых зрители знают по любимым постановкам. Это Евгений Вальц, Оксана Костецкая, Игорь Балалаев и Вера Кононова. Они выступят в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра под руководством Игоря Шевернева.

От Дунаевского до Гершвина

В Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 1 октября пройдет концерт "Джаз при свечах – от Дунаевского до Гершвина". В этот вечер выступит легендарный и один из самых "долгоиграющих" биг-бэндов в мире – Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Коллективу идет уже 91-й год, он был создан молодыми музыкантами в 1934 году в Харбине, а в 1947 году переехал в СССР. 70 лет оркестром руководил легендарный Олег Лундстрем, чье имя носит коллектив сегодня. Сейчас биг-бэнд возглавляет замечательный джазовый музыкант Борис Фрумкин.
В программе вечера в Международный день музыки ­– мелодии Джорджа Гершвина, ставшие джазовыми стандартами, а также композиции на темы Исаака Дунаевского и Матвея Блантера. Гершвин в своем творчестве соединил классическое искусство и джаз, Дунаевский стал родоначальником "советского Бродвея", Блантер – автором известных и всеми любимых песен.
 
КультпоходМоскваИспанияБарселона (город)Олег ЛундстремРусская песня"Голос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала