От фламенко до джаза и киномузыки: необычные концерты осени в Москве

От фламенко до джаза и киномузыки: необычные концерты осени в Москве - РИА Новости, 11.09.2025

От фламенко до джаза и киномузыки: необычные концерты осени в Москве

11.09.2025

Новый концертный сезон по традиции стартовал в сентябре в Москве, и столичная афиша наполнена самыми разными событиями. Рассказываем о необычных концертах...

Новый концертный сезон по традиции стартовал в сентябре в Москве, и столичная афиша наполнена самыми разными событиями. Рассказываем о необычных концертах киномузыки, джаза и гастролях балета фламенко."Кармен" по-каталонскиЗнаменитая история о цыганке Кармен претворяется в новом спектакле Barcelona Flamenco Ballet (BFB), который можно увидеть 11 сентября на сцене театра Русская Песня. Пересказывая новеллу Проспера Мериме языком фламенко, артисты отдают дать уважения писателю и его любви к Испании и, в частности, Барселоне. Французский классик прекрасно знал этот город, говорил на каталонском и даже на языке цыган Кало. Сюжет Мериме сделал бессмертным в музыке другой француз – композитор Жорж Бизе, который не дожил до триумфа своего шедевра. Первые показы оперы провалились – настолько неожиданным и даже шокирующим был для публики того времени сюжет спектакля.В постановке BFB традиционное искусство фламенко соединяется с современным танцем. Основатель труппы и хореограф всех ее спектаклей – Давид Гутьеррес Молина, которого сегодня называют иконой стиля фламенко. "Кармен" стала для него работой очень личной, в которой он выразил бунтарский характер главной героини. В своих интервью хореограф объясняет, что этот спектакль – о борьбе за внутреннюю свободу.Музыка кино при свечахС самого начала существования кинематографа музыка была его неотъемлемой частью. Сначала – как сопровождение немых фильмов, позже – как важная часть общей художественной концепции. Лучшие саундтреки кинокомпозиторов начинают "жить" уже концертной жизнью, звучать как отдельные произведения. Среди них – итальянский автор Людовико Эйнауди и его немецкий коллега Ханс Циммер. Музыку обоих можно будет услышать 20 сентября на концерте "Неоклассика при свечах" в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.Людовико Эйнауди мы знаем по таким популярным фильмам, как "1+1", "Черный лебедь", "Земля кочевников" и сериал "Доктор Живаго". Академическое образование композитор получил в консерватории в Милане, учась у классика авангарда ХХ века Лучиано Берио. Довольно быстро Эйнауди стал известен в мире академической музыки: его сочинения звучали в Ла Скала и Линкольн-центре. Но с середины 1990-х годов музыкант начал писать для кино, и тут к нему пришла уже широкая известность, многочисленные награды и номинация на премию "Оскар". По сей день Эйнауди совмещает музыку для кино с сочинением в академических жанрах, часто выступает со своими произведениями как пианист.Ханс Циммер – еще одна легенда современной киномузыки. Первый успех пришел к нему после того, как он написал главную музыкальную тему для фильма "Человек дождя" в 1988 году и был номинирован на "Оскара". Дальше последовали настоящие блокбастеры, среди которых "Миссия невыполнима 2", "Гладиатор", "Перл Харбор", "Интерстеллар" и другие. В 1995 году он получил "Оскар" за музыку к мультфильму "Король Лев" (песни к ленте написал Элтон Джон). В своих композициях Циммер объединяет разные музыкальные стили. В "Короле Льве" он использовал мотивы традиционной африканской музыки, в "Гладиаторе" – вписал ближневосточные мотивы в мощную симфоническую оркестровку, в "Интерстелларе" использовал минималистичный подход.На концерте "Неоклассика при свечах" музыка Эйнауди и Циммера прозвучит в исполнении Государственного Кремлевского оркестра под руководством Игоря Шевернева, певцы – звезда проекта "Голос" Софья Онопченко, солист популярных мюзиклов Андрей Бирин и солистка "Геликон-Оперы" Вера Кононова.Мелодии из любимых мюзикловЛегендарный мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера "Призрак оперы" (The Phantom of the Opera) дал название концерту "Фантом оперы при 1000 свечах", который пройдет 21 сентября в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. В этот вечер прозвучат хиты Уэббера и Джорджа Гершвина, а также знаменитые и узнаваемые мелодии из любимых мюзиклов, которые когда-то шли или по сей день идут на московских сценах: "Нотр Дам де Пари", "Кошки", "Кабаре", "Анна Каренина", "Звуки музыки" и других. Произведения прозвучат в исполнении солистов, которых зрители знают по любимым постановкам. Это Евгений Вальц, Оксана Костецкая, Игорь Балалаев и Вера Кононова. Они выступят в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра под руководством Игоря Шевернева.От Дунаевского до ГершвинаВ Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 1 октября пройдет концерт "Джаз при свечах – от Дунаевского до Гершвина". В этот вечер выступит легендарный и один из самых "долгоиграющих" биг-бэндов в мире – Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Коллективу идет уже 91-й год, он был создан молодыми музыкантами в 1934 году в Харбине, а в 1947 году переехал в СССР. 70 лет оркестром руководил легендарный Олег Лундстрем, чье имя носит коллектив сегодня. Сейчас биг-бэнд возглавляет замечательный джазовый музыкант Борис Фрумкин.В программе вечера в Международный день музыки ­– мелодии Джорджа Гершвина, ставшие джазовыми стандартами, а также композиции на темы Исаака Дунаевского и Матвея Блантера. Гершвин в своем творчестве соединил классическое искусство и джаз, Дунаевский стал родоначальником "советского Бродвея", Блантер – автором известных и всеми любимых песен.

