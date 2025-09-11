https://ria.ru/20250911/obstanovka-2041264183.html

Ученые предупредили об ухудшении геомагнитной обстановки

Ученые предупредили об ухудшении геомагнитной обстановки - РИА Новости, 11.09.2025

Ученые предупредили об ухудшении геомагнитной обстановки

Геомагнитная обстановка ухудшится в ближайшие выходные, возможны магнитные бури второго и третьего уровней, сообщили в четверг в Лаборатории солнечной... 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Геомагнитная обстановка ухудшится в ближайшие выходные, возможны магнитные бури второго и третьего уровней, сообщили в четверг в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Довольно значительное изменение геомагнитной обстановки, в том числе формирование новых магнитных бурь 2 и 3 уровней по 5-балльной шкале, предварительно ожидается в эти выходные, начиная с 13-14 сентября, из-за появления на видимой стороне Солнца необычно крупной экваториальной корональной дыры, расположенной в плоскости вращения планет", - говорится в сообщении. Отмечается, что 11 сентября в результате вращения Солнца корональная дыра вышла в центр видимого солнечного диска. По словам учёных, это означает, что формируемые потоки высокоскоростного солнечного ветра теперь направлены в сторону Земли и достигнут её орбиты примерно через трое суток. В целом в сентябре геомагнитная активность оказалось необычно высокой, рассказали в Лаборатории. Так, за первые 10 дней месяца были зарегистрированы три магнитных бури планетарного масштаба (2, 6 и 10 сентября). В то же время в августе была только одна геомагнитная буря (в ночь на 9 августа). "Связано ли это с обсуждающейся возможностью возврата Солнца к пиковым уровням активности, пока не понятно. Само Солнце на данный момент посылает противоречивые сигналы. В частности, уровень вспышечной активности за последние несколько дней снизился в несколько раз, что, впрочем, может быть локальным перерывом, не имеющим отношения к глобальным тенденциям", - отметили учёные. Первый геомагнитный прогноз с уточнёнными баллами и временем ожидающихся магнитных бурь будет сформирован в пятницу. Также будут выложены результаты моделирования скорости и плотности солнечного ветра, уточнили в Лаборатории.

земля

2025

Крупная корональная дыра на Солнце Геомагнитная обстановка ухудшится в ближайшие выходные на Земле, возможны магнитные бури второго и третьего уровней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Причина – крупная корональная дыра на Солнце – формируемые звездой потоки ветра теперь направлены в сторону Земли и достигнут ее орбиты примерно через трое суток. 2025-09-11T17:48

