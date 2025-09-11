Рейтинг@Mail.ru
Суд в Новосибирске арестовал двоих мужчин по делу о диверсии - РИА Новости, 11.09.2025
06:15 11.09.2025
Суд в Новосибирске арестовал двоих мужчин по делу о диверсии
Суд в Новосибирске арестовал двоих мужчин по делу о диверсии - РИА Новости, 11.09.2025
Суд в Новосибирске арестовал двоих мужчин по делу о диверсии
Ленинский районный суд Новосибирска арестовал до 8 ноября двоих мужчин, подозреваемых в совершении диверсии в виде поджога релейного шкафа, сообщает... РИА Новости, 11.09.2025
происшествия
россия
новосибирск
новосибирская область
александр овчинников
НОВОСИБИРСК, 11 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска арестовал до 8 ноября двоих мужчин, подозреваемых в совершении диверсии в виде поджога релейного шкафа, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. Суд рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Гоголева и Александра Овчинникова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия). "По версии следствия, 6-7 сентября 2025 года Гоголев и Овчинников, действуя группой лиц по предварительному сговору в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ совершили поджог релейного шкафа, расположенного на территории Ленинского района Новосибирска", - говорится в сообщении. Во вторник подозреваемых задержали сотрудники правоохранительных органов. "Постановлением суда Овчинникову А.А., Гоголеву Д.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября 2025 года", - сообщили в пресс-службе. Постановления суда пока в законную силу не вступили.
россия
новосибирск
новосибирская область
происшествия, россия, новосибирск, новосибирская область, александр овчинников
Происшествия, Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Александр Овчинников
Суд в Новосибирске арестовал двоих мужчин по делу о диверсии

В Новосибирске арестовали подозреваемых в поджоге релейного шкафа

Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска арестовал до 8 ноября двоих мужчин, подозреваемых в совершении диверсии в виде поджога релейного шкафа, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Суд рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Гоголева и Александра Овчинникова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия).
"По версии следствия, 6-7 сентября 2025 года Гоголев и Овчинников, действуя группой лиц по предварительному сговору в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ совершили поджог релейного шкафа, расположенного на территории Ленинского района Новосибирска", - говорится в сообщении.
Во вторник подозреваемых задержали сотрудники правоохранительных органов.
"Постановлением суда Овчинникову А.А., Гоголеву Д.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября 2025 года", - сообщили в пресс-службе.
Постановления суда пока в законную силу не вступили.
ПроисшествияРоссияНовосибирскНовосибирская областьАлександр Овчинников
 
 
