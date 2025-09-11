https://ria.ru/20250911/novosibirsk-2041096234.html

Суд в Новосибирске арестовал двоих мужчин по делу о диверсии

Суд в Новосибирске арестовал двоих мужчин по делу о диверсии - РИА Новости, 11.09.2025

Суд в Новосибирске арестовал двоих мужчин по делу о диверсии

Ленинский районный суд Новосибирска арестовал до 8 ноября двоих мужчин, подозреваемых в совершении диверсии в виде поджога релейного шкафа, сообщает... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T06:15:00+03:00

2025-09-11T06:15:00+03:00

2025-09-11T06:15:00+03:00

происшествия

россия

новосибирск

новосибирская область

александр овчинников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

НОВОСИБИРСК, 11 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска арестовал до 8 ноября двоих мужчин, подозреваемых в совершении диверсии в виде поджога релейного шкафа, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. Суд рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Гоголева и Александра Овчинникова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия). "По версии следствия, 6-7 сентября 2025 года Гоголев и Овчинников, действуя группой лиц по предварительному сговору в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ совершили поджог релейного шкафа, расположенного на территории Ленинского района Новосибирска", - говорится в сообщении. Во вторник подозреваемых задержали сотрудники правоохранительных органов. "Постановлением суда Овчинникову А.А., Гоголеву Д.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября 2025 года", - сообщили в пресс-службе. Постановления суда пока в законную силу не вступили.

https://ria.ru/20250909/podrostki-2040642079.html

https://ria.ru/20250829/zabajkale-2038232566.html

россия

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, новосибирск, новосибирская область, александр овчинников