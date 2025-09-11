В Непале из-за беспорядков погибли более тридцати человек
В Непале 34 человека скончались в больницах из-за беспорядков
© AP Photo / Niranjan ShresthaПротест в Катманду
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протест в Катманду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 11 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения и народонаселения Непала сообщило, что в результате беспорядков в стране на данный момент в больницах скончались 34 человека, лечение получают более тысячи пострадавших.
"По словам представителя министерства, доктора Пракаша Будхатхоки, в 41 больнице по всей стране зарегистрированы 34 смерти, лечение походят 1368 пострадавших", - сообщило ведомство в пресс-релизе.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.