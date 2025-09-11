Рейтинг@Mail.ru
Небензя назвал атаку Израиля на Катар вопиющим нападением
22:51 11.09.2025 (обновлено: 23:09 11.09.2025)
Небензя назвал атаку Израиля на Катар вопиющим нападением
Небензя назвал атаку Израиля на Катар вопиющим нападением - РИА Новости, 11.09.2025
Небензя назвал атаку Израиля на Катар вопиющим нападением
Россия решительно осуждает атаку Израиля против Катара, это вопиющее нападение, заявил в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 11.09.2025
ООН, 11 сен - РИА Новости. Россия решительно осуждает атаку Израиля против Катара, это вопиющее нападение, заявил в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя."(РФ - ред.) решительно осуждает осуществленную Израилем 9 сентября атаку на жилой комплекс в Дохе, целью которой были объявлены находившиеся там высокопоставленные члены руководства палестинского движения ХАМАС", - заявил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку, отметив, что эта атака была вопиющим нападением.
израиль
катар
россия
израиль, катар, россия, василий небензя, в мире, оон, удар израиля по делегации хамас в дохе, хамас
Израиль, Катар, Россия, Василий Небензя, В мире, ООН, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе, ХАМАС
Небензя назвал атаку Израиля на Катар вопиющим нападением

Небензя: РФ решительно осуждает атаку Израиля на Катар, это вопиющее нападение

© Фото : соцсетиПоследствия взрыва в Дохе
Последствия взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : соцсети
Последствия взрыва в Дохе. Архивное фото
ООН, 11 сен - РИА Новости. Россия решительно осуждает атаку Израиля против Катара, это вопиющее нападение, заявил в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"(РФ - ред.) решительно осуждает осуществленную Израилем 9 сентября атаку на жилой комплекс в Дохе, целью которой были объявлены находившиеся там высокопоставленные члены руководства палестинского движения ХАМАС", - заявил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку, отметив, что эта атака была вопиющим нападением.
Лавров осудил удары Израиля по Дохе
Лавров осудил удары Израиля по Дохе
Вчера, 15:16
 
ИзраильКатарРоссияВасилий НебензяВ миреООНУдар Израиля по делегации ХАМАС в ДохеХАМАС
 
 
