Небензя назвал атаку Израиля на Катар вопиющим нападением

Россия решительно осуждает атаку Израиля против Катара, это вопиющее нападение, заявил в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя.

ООН, 11 сен - РИА Новости. Россия решительно осуждает атаку Израиля против Катара, это вопиющее нападение, заявил в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя."(РФ - ред.) решительно осуждает осуществленную Израилем 9 сентября атаку на жилой комплекс в Дохе, целью которой были объявлены находившиеся там высокопоставленные члены руководства палестинского движения ХАМАС", - заявил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку, отметив, что эта атака была вопиющим нападением.

