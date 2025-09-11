https://ria.ru/20250911/nebenzya-2041322399.html
Небензя назвал атаку Израиля на Катар вопиющим нападением
Небензя назвал атаку Израиля на Катар вопиющим нападением - РИА Новости, 11.09.2025
Небензя назвал атаку Израиля на Катар вопиющим нападением
Россия решительно осуждает атаку Израиля против Катара, это вопиющее нападение, заявил в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T22:51:00+03:00
2025-09-11T22:51:00+03:00
2025-09-11T23:09:00+03:00
израиль
катар
россия
василий небензя
в мире
оон
удар израиля по делегации хамас в дохе
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713549_0:364:878:858_1920x0_80_0_0_33923094359b70e403d0349598627d2c.jpg
ООН, 11 сен - РИА Новости. Россия решительно осуждает атаку Израиля против Катара, это вопиющее нападение, заявил в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя."(РФ - ред.) решительно осуждает осуществленную Израилем 9 сентября атаку на жилой комплекс в Дохе, целью которой были объявлены находившиеся там высокопоставленные члены руководства палестинского движения ХАМАС", - заявил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку, отметив, что эта атака была вопиющим нападением.
https://ria.ru/20250911/rossija-2041218989.html
израиль
катар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713549_0:282:878:941_1920x0_80_0_0_285485ad201d1e170e499e213d6e3c33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, катар, россия, василий небензя, в мире, оон, удар израиля по делегации хамас в дохе, хамас
Израиль, Катар, Россия, Василий Небензя, В мире, ООН, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе, ХАМАС
Небензя назвал атаку Израиля на Катар вопиющим нападением
Небензя: РФ решительно осуждает атаку Израиля на Катар, это вопиющее нападение