Пятнадцать домов с дентикулами на венчающих карнизах обновят в Москве
2025-09-11T15:18:00+03:00
2025-09-11T15:18:00+03:00
2025-09-16T15:22:00+03:00
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. До конца 2025 года в Москве обновят 15 домов с дентикулами на венчающих карнизах, в порядок приведут крыши, фасады и инженерные системы зданий, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В этом году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят 15 домов с дентикулами на венчающих карнизах. В порядок приведут фасады, крыши и инженерные системы зданий", - говорится в сообщении.
