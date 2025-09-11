Рейтинг@Mail.ru
Пятнадцать домов с дентикулами на венчающих карнизах обновят в Москве - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:18 11.09.2025 (обновлено: 15:22 16.09.2025)
https://ria.ru/20250911/moskva-2042242674.html
Пятнадцать домов с дентикулами на венчающих карнизах обновят в Москве
Пятнадцать домов с дентикулами на венчающих карнизах обновят в Москве - РИА Новости, 16.09.2025
Пятнадцать домов с дентикулами на венчающих карнизах обновят в Москве
До конца 2025 года в Москве обновят 15 домов с дентикулами на венчающих карнизах, в порядок приведут крыши, фасады и инженерные системы зданий, сообщается на... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-11T15:18:00+03:00
2025-09-16T15:22:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971040215_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_3cd38a0c14403fd3dcb2b6c0d5fe0160.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. До конца 2025 года в Москве обновят 15 домов с дентикулами на венчающих карнизах, в порядок приведут крыши, фасады и инженерные системы зданий, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В этом году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят 15 домов с дентикулами на венчающих карнизах. В порядок приведут фасады, крыши и инженерные системы зданий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250911/moskva-2041453005.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971040215_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_da52af292d2d8e6a8dc4258a6fbab7e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Пятнадцать домов с дентикулами на венчающих карнизах обновят в Москве

Пятнадцать домов с дентикулами на венчающих карнизах обновят в Москве в 2025 г

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. До конца 2025 года в Москве обновят 15 домов с дентикулами на венчающих карнизах, в порядок приведут крыши, фасады и инженерные системы зданий, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В этом году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят 15 домов с дентикулами на венчающих карнизах. В порядок приведут фасады, крыши и инженерные системы зданий", - говорится в сообщении.
Надземный пешеходный переход - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Более 10 надземных пешеходных переходов отремонтируют в Москве
11 сентября, 12:04
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала