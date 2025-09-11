https://ria.ru/20250911/moskva-2042242674.html

Пятнадцать домов с дентикулами на венчающих карнизах обновят в Москве

Пятнадцать домов с дентикулами на венчающих карнизах обновят в Москве

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. До конца 2025 года в Москве обновят 15 домов с дентикулами на венчающих карнизах, в порядок приведут крыши, фасады и инженерные системы зданий, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В этом году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят 15 домов с дентикулами на венчающих карнизах. В порядок приведут фасады, крыши и инженерные системы зданий", - говорится в сообщении.

